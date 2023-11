NIU dévoile sa moto tout-terrain électrique XQi3 et le cyclomoteur léger SQi

À l’occasion du Salon EICMA, à Milan, NIU Technologies a dévoilé sa la moto tout-terrain électrique XQi3 et son cyclomoteur léger SQi. En outre, NIU a également lancé ses scooters F600 et F650, compatibles avec NIUswap, sa technologie d’échange de batteries.



Le XQi3 de NIU, est une moto tout-terrain électrique, homologuée pour la route, et conçue pour ceux qui sont nés pour l’aventure. Des sentiers escarpés aux rues de la ville, le XQi3 tout-terrain offre une liberté absolue. La puissante batterie lithium-ion LG de 72v32Ah délivre jusqu’à 8000Ws avec la fonction Ultra-Boost, un mode intégré qui offre une poussée de performance supplémentaire en cas de besoin. Sa suspension KKE de pointe, avec des fourches réglables à l’avant et à l’arrière, est conçue pour franchir des virages serrés, effectuer des sauts et éviter des obstacles avec finesse, garantissant une conduite souple et la sécurité du pilote.

Des pneus tout-terrain de 19 pouces et des freins haut de gamme (disques de 230 mm et 203 mm) offrent une puissance de freinage supérieure. De plus, la moto offre une connectivité optimale grâce à l’application NIU Smart App. Les fonctions comprises sont: un chronomètre, une fonction de suivi cartographique et une connectivité pour téléphone portable qui permet de répondre aux appels via l’écran d’un simple clic.



Certifié DOT et EC aux États-Unis et en Europe, le XQi3 est équipé d’un support de plaque d’immatriculation, de feux, de clignotants et de rétroviseurs latéraux. Le XQi3 a une autonomie de 90 km avec une seule charge et il est compatible avec tous les permis moto M1/M2 américains et L1e européens.

Le XQi3 est disponible en quatre couleurs : violet, blanc, jaune et noir, avec la possibilité de le personnaliser davantage à l’aide des kits d’autocollants fournis avec le véhicule. Le XQi3 sera disponible à partir de 5999 €, en deux versions, le XQi3 Street (modèle homologué pour la route) et le XQi3 Wild (modèle hors route) dans les magasins NIU et chez les concessionaires à partir de mars 2024 aux États-Unis et de mai 2024 en Europe.



Le cyclomoteur SQi : La moto légère revisitée

Avec son design futuriste et son prix RedDot 2023, le SQi place la barre très haut pour les motos légères et élégantes. Doté d’un châssis monocoque moulé sous pression, sans aucune soudure et facile à manipuler, le SQi allie harmonieusement forme et fonctionnalité. Avec une vitesse maximale de 45 km/h et une autonomie de 95 km, le SQi est conçu pour permettre de se démarquer de la foule tout en se procurant des sensations fortes lors de ses déplacements en ville. Le SQi devrait être disponible dans les magasins NIU et chez les concessionaires aux États-Unis et en Europe en 2024.



Le RQi est une moto urbaine de haute performance 100% électrique où la passion, le design et l’intelligence sont réunis. Avec une vitesse de pointe de 110 km/h, une puissance maximale de 7 500 W, deux batteries amovibles de 72 V 36 Ah et un système de freinage ABS, le RQi est conçu pour des trajets urbains passionnants. Le système de contrôle de traction intégré, les caméras avant et arrière intégrées et le système de détection d’impact font du RQi une machine sophistiquée offrant des fonctions de conduite à la pointe de la technologie. Il est équipé d’un système de déverrouillage Bluetooth sans clé, d’un système de localisation et de navigation GPS et de mises à jour en temps réel, ce qui rend le RQi plus intelligent que jamais. Le RQi devrait être disponible dans les magasins NIU et chez les concessionaires à partir de T1 2024 en Europe et à partir de 7999 €.

