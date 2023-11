Le dernier MacBook Pro d’Apple augmente la puissance avec le processeur M3 et la nouvelle couleur Space Black

Conception similaire mais performances bien meilleures.

Surprise, Apple a organisé un événement de lancement plus tôt pour présenter ses derniers Mac. La tête d’affiche de la série est le très puissant MacBook Pro. Apple a mis à niveau les modèles d’ordinateurs portables professionnels de 14 et 16 pouces avec des processeurs de niveau M3 – le M3 Pro et le M3 Max. Vous pouvez vous attendre à des performances plus rapides sur ces machines, en plus d’autres améliorations à tous les niveaux.

Faisant ses débuts sur les nouveaux modèles de MacBook Pro, M3 est le premier chipset du secteur à utiliser les technologies 3 nm. Nous l’avons également vu avec la puce de l’iPhone 15. Cela permet à Apple d’en insérer encore plus dans le processeur, pour des performances encore meilleures. Le changement le plus important concerne le GPU, apportant la plus grande mise à niveau du silicium Apple. La mise en cache dynamique permet au GPU d’utiliser la mémoire locale afin que seule la quantité exacte nécessaire à chaque tâche soit utilisée, ce qui améliore considérablement les performances.

Ce combo permet aux applications professionnelles d’offrir un rendu jusqu’à 2,5 fois plus rapide que les puces M1. Les processeurs sont environ 15 % plus rapides que le M2 et environ 30 % plus rapides que le M1. Le M3 standard propose un processeur à 8 cœurs et un GPU à 10 cœurs. M3 Pro propose un processeur à 12 cœurs, un GPU à 18 cœurs et est 40 % plus rapide que le M1. Le M3 Max est encore plus puissant avec un processeur à 16 cœurs et un GPU à 40 cœurs, et est jusqu’à 80 % plus rapide que le M1 Max, vieux de deux ans.

Vous pouvez acheter le MacBook Pro 14 pouces avec les trois puces, ou le 16 pouces avec le M3 Pro ou le M3 Max. Cela confirme que le modèle 13 pouces avec barre tactile est mort, heureusement. La plupart des fonctionnalités de l’ordinateur portable mis à niveau semblent assez familières. Vous bénéficiez jusqu’à 22 heures d’autonomie, du superbe écran Liquid Retina XDR, de six haut-parleurs intégrés, d’un chargeur MagSafe, d’un port HDMI, d’un port Thunderbolt 4 et de la prise en charge de quatre écrans externes.

Le MacBook Pro est désormais disponible en Space Black, la couleur la plus foncée sur un Mac à ce jour. Les nouvelles machines professionnelles sont livrées sous macOS Sonoma dès le lancement, vous offrant les dernières fonctionnalités. Vous pouvez commander les nouveaux Macbook dès aujourd’hui et ils seront expédiés à partir du 7 novembre. Mais vous devrez attendre quelques semaines supplémentaires pour toute commande de M3 Max.