Essai – Volkswagen ID.Buzz, le combi 2.0

Qui n’a pas rêvé du fameux Combi Volkswagen ? Symbole de liberté, icône de ceux qui privilégiaient l’aventure au conformisme, le Combi a fait carrière à Katmandu comme au long des plages californiennes. Art de vivre à part entière, il trimbale sa silhouette inimitable sur toutes les routes du monde depuis 1950. Avec l’ID.Buzz, Volkswagen fait entrer le Combi dans la modernité . Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Sa version à 23 fenêtres, assez rare, peut atteindre des records de vente dans les enchères : plus de 200 000 $, on peut penser que ça fait beaucoup pour une camionnette à moteur de Coccinelle conçue dans les années 40. Mais le Combi est bien plus que cela : c’est une légende, notamment le « T1 » avec sa bouille arrondie, bouille qui a bien inspiré notre VW ID.Buzz d’essai. Au fil des ans, il est devenu un peu plus « carré » (le T3), a abandonné son moteur refroidi par air à l’arrière, s’est doté de versions utilitaires, est devenu un vecteur de la van life…

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Tout, bien évidemment, même si Volkswagen mutualise, et c’est normal, la technologie électrique déjà vue sur les ID.3, ID.4, ID.5 et même la très prochaine ID.7, qui sera le pendant électrique de la Passat. En tous cas, l’ID.Buzz est un joli engin : s’il n’est pas forcément plus long qu’un Tiguan (avec 4,71 m de long), il est assez large (1,94 m) et, en ville, il demande tout de même un peu d’attention, bien que ses proportions cubiques (et en même temps arrondies) aident à cerner ses volumes.

Et sous le capot ?

Il n’y a qu’une seule offre possible, pour l’instant, même si le catalogue risque bien de se diversifier dans un futur proche. Côté moteur, c’est 204 ch et 300 Nm, le tout alimenté par 77 kWh de batteries, des valeurs que l’on retrouve donc, on l’a déjà évoqué, sur d’autres offres électriques de Volkswagen. Coté autonomie, cela permet d’envisager 400 kilomètres en ville, un peu plus de 300 sur la route. Rien de dingue, mais la recharge peut être relativement rapide sur les bornes adéquates…

Et au volant, ça donne quoi ?

Tout excité par le côté cool de l’ID.Buzz, on s’installe au volant avec enthousiasme. L’espace généreux, la belle luminosité, l’intérieur épuré, tout cela contribue à donner un joli sentiment de plénitude à bord. L’ID.Buzz fait indéniablement partie des « voitures à vivre », comme tous les Combi avant lui, en fait. Le confort de roulage est appréciable, les sièges sont agréables, le silence est correct, mais le ID.Buzz, à la différence d’une autre déclinaison « historique » du Combi, à savoir le dernier Multivan T7 conçu sur la plateforme des berlines (et de fait, plus long de 26 cm), le ID.Buzz reste pensé comme un véhicule utilitaire. Ainsi, son poids se fait sentir dans les virages et la qualité des liaisons au sol n’est pas aussi cool que son look. Rien de déceptif dans cette dernière phrase : on est d’ailleurs dans la continuité philosophique avec le premier Combi, dont on se rappellera qu’il était extrêmement lent, bruyant et peu alerte sur la route. Pas de cela avec l’ID.Buzz, nettement plus fréquentable !

Son point fort ?

Une version à châssis long, qui proposera 7 places, devrait arriver sous peu. En attendant, les familles branchées peuvent jeter leur dévolu sur cet ID.Buzz, craquant à bien des égards. On rappellera à nos amis artisans qu’une version tôlée, parfaitement utilitaire, est également au programme. Dans cette configuration, l’ID.Buzz Cargo peut tracter 1000 kilos et embarquer 630 kilos dans sa soute. Pas mal, non ?

Le verdict de Stuff

Il est absolument craquant, de visu, mais se révèle assez peu dynamique en action. Rien de surprenant : son prédécesseur avait déjà cet ADN. Toujours est-il que dans le cadre d’un usage familial et électrique, l’ID.Buzz est une vraie proposition aussi décalée qu’incontournable, comme l’était, quelque part, le T1 des origines… Maintenant, faut admettre que de ralier Katmandou en électrique, ça fait quand même loin…

Les chiffres clé

Moteur électrique synchrone à aimants permanents ; Puissance : 204 ch ; Couple : 310 Nm ; Boîte de vitesse : 1 rapport fixe ; Poids : 2471 kilos ; Vitesse maxi : 145 km/h ; 0 à 100 km/h : 10,2 secondes ; Conso officielle / de l’essai : 20,5 kWh/100 / 25 kWh/100 ; Prix : gamme à partir de 59 450 €