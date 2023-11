Apple TV : une importante mise à jour logicielle en décembre ?

tvOS va faire l’objet d’une refonte pour rendre tout plus central.

Alors que tout le monde parle de Mac en ce moment, il semble que le meilleur boîtier de streaming d’Apple soit prêt à faire l’objet d’une mise à jour importante plus tard cette année. tvOS 17.2 devrait contenir d’importantes mises à niveau logicielles pour l’Apple TV, et nous nous rapprochons de plus en plus d’une version. À première vue, le nouveau logiciel pourrait débarquer en décembre – juste à temps pour Noël.

Les rapports sur une mise à jour logicielle importante à venir sur l’Apple TV ont commencé chez Bloomberg. L’analyste Mark Gurman a rapporté qu’une nouvelle version de tvOS donnerait à la boîte de streaming une impression plus centralisée. Le plan est de rationaliser le propre contenu d’Apple avec du contenu et des applications tiers dans un seul hub principal. Ce nouveau hub serait défini par un nouveau menu de navigation dans la barre latérale, vous permettant de basculer facilement entre les contenus.

Les premières versions bêta de tvOS 17.2 ont été publiées, qui proposent le nouveau menu de navigation. Il existe également une nouvelle section pour intégrer des chaînes tierces, y compris vos applications de streaming préférées. Dans la mise à jour, vous bénéficiez également d’un accès plus rapide à la recherche, d’un raccourci vers la page Regarder maintenant, d’un raccourci vers Apple TV+ et d’un accès à votre bibliothèque de contenu. Bien que le logiciel soit encore en version bêta, il semble que tous ces changements (et bien d’autres) soient en route avec tvOS 17.2.

Étant donné que tvOS 17.2 est actuellement en version bêta, nous pouvons nous attendre à quelques semaines supplémentaires de tests bêta. Les premiers rapports prévoyaient un lancement en décembre, pour lequel Apple est toujours sur la bonne voie. Cela donne à la marque au moins cinq semaines pour tester complètement le logiciel – ce qui est assez standard pour les tests bêta.