Devinez comment Apple a filmé sa Keynote ? Avec un iPhone, bien sûr

L’événement Scary Fast a été tourné sur un iPhone 15 Pro Max et géré sur Mac.

La Keynote Apple Scary Fast sur le thème d’Halloween aura vu de nouveaux MacBook Pro haut de gamme et un iMac revisité arriver en rayon, lançant la série de puces M3. Mais l’un des éléments les plus intéressants de l’événement est peut-être la façon dont il a été tourné : Apple a tout filmé à l’aide d’un iPhone.

Oui, vous avez bien entendu. L’intégralité de l’événement Scary Fast Apple a été tournée à l’aide d’un iPhone 15 Pro Max. À la fin de l’événement, il était indiqué la vidéo d’ouverture avait été « tournée sur iPhone et montée sur Mac ». Tous les présentateurs, lieux et même les prises de vue par drone ont été filmés à l’aide du meilleur smartphone de cette année de la société basée à Cupertino.

Bien entendu, Apple a utilisé du matériel de tournage supplémentaire, dont des drones. Mais toutes les images ont été capturées via la caméra de l’iPhone. Même si vous pourriez avoir du mal à filmer vous-même une production similaire, c’est un exploit impressionnant pour un appareil photo que vous glissez dans votre poche. L’événement préenregistré était toujours aussi beau, et le thème d’Halloween, les effets et les blagues ajoutaient une touche chaleureuse.

L’événement Scary Fast d’Apple aura vu de nouveaux Mac entrer en scène. La marque a présenté la série de puces M3, la dernière de la gamme. Outre le modèle standard, les caractéristiques des Pro et Max y gagnent – jusqu’à 80 % plus rapides que leurs homologues M1. Ces nouvelles puces sont arrivées dans les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, avec une couleur Space Back adaptée, et avec un iMac 24 pouces remanié.