Beats x EA  Sports FC 24 : Découvrez Erling Haaland comme jamais auparavant

Beats et EA SPORTS FC ont uni leurs forces pour offrir aux fans une nouvelle campagne énergique mettant en vedette Erling Haaland.

Les fans qui joueront à FC 24 d’ici le 1er novembre obtiendront le statut de Fondateur et auront accès à des récompenses, dont, pour FC 24, un item permanent exclusif Erling Haaland dans Ultimate Team, une vanité personnalisée Beats Studio Pro Viking inspirée par Haaland dans VOLTA Football, et bien plus encore tout au long de FC 24 et au-delà.

La vidéo choc de 30 secondes pour la collaboration entre Beats et EA SPORTS FC, entièrement construite dans le moteur Frostbite exclusif d’EA, met en avant Haaland, le tout premier athlète en couverture d’EA SPORTS FC et tout récent ambassadeur de la marque Beats.

Pour créer cette campagne, EA SPORTS FC a remixé des scènes de Haaland issues de la nouvelle campagne mondiale inspirante de Beats (The King & The Viking) grâce au moteur Frostbite, le même moteur de jeu qui offre LE jeu le plus réaliste du monde en apportant un nouveau niveau d’immersion à chaque match dans EA SPORTS FC 24.

À partir de décembre 2023, dans le mode Carrière Joueur de FC 24, les joueurs peuvent acheter des écouteurs virtuels Beats avec leur salaire en jeu pour gagner des Points de Personnalité qui améliorent leurs performances en jeu. Plus tard dans leur carrière, les joueurs pourront également devenir Ambassadeur de Beats pour un salaire supplémentaire et des avantages en jeu liés au style de jeu. Dans le mode Carrière Manager, les joueurs pourront attribuer des tenues inspirées par Beats à leurs clubs personnalisés créés.