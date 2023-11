Adieu le MacBook Pro 13 pouces d’Apple et sa fameuse Touch Bar

Apple en profité de sa keynote pour sortir le MacBook Pro 13 pouces de ses gammes.

Avec les mises à niveau basées sur M3 des ordinateurs portables MacBook Pro 14 et 16 pouces, Apple a également – ​​enfin – profité de l’occasion pour sortir le MacBook Pro 13 pouces de ses listes.

Et avec elle, la fameuse Touch Bar est également en fin de vie. Cette Touch Bar était bonne en théorie : un écran personnalisable qui pouvait afficher des fonctions contextuelles à la place des touches de fonction physiques. Mais son utilisation ne semblait pas naturelle, et au fond superflue.

Apple a commencé à migrer sa gamme vers les puces Apple Silicon en novembre 2020 avec d’anciens modèles de boîtiers sous la forme de MacBook Air, de MacBook Pro 13 pouces et de Mac mini (plus tard mis à niveau vers M2). Ensuite, il y a eu un iMac 24 pouces en 2021 (qui vient tout juste d’être mis à niveau vers M3).

À l’époque, nous pensions que le MacBook Pro 13 pouces était un peu aberrant, étant donné que nous nous attendions à l’avènement d’un MacBook Pro 14 pouces. Cela a fait ses débuts en 2021 aux côtés d’un nouveau 16 pouces, tous deux dotés de nombreux ports après des critiques selon lesquelles la génération précédente était trop minime dans ce département, ainsi qu’un écran cranté et des claviers rafraîchis.

Nous pensions que le 13 pouces n’atteindrait pas le M2, en grande partie parce que le MacBook Air M1 était d’un très bon rapport qualité-prix en comparaison, le Pro n’offrant qu’un ventilateur pour des charges de travail plus élevées et plus de ports. Mais nous nous sommes trompés puisqu’il y avait un MacBook Pro M2 13 pouces en juin 2022 aux côtés du (encore une meilleure proposition MacBook Air M2 13 pouces nouvelle génération (rejoint par une version 15 pouces cette année).

Sinon, le MacBook Pro M2 13 pouces est resté inchangé par rapport au modèle de la génération précédente. Cela signifie qu’il est resté le seul Mac de la gamme avec la TouchBar – les MacBook Pro M1 Pro et M1 Max 14 et 16 pouces l’ont abandonné dès leurs débuts. Finalement, il a disparu de la programmation. Cette lacune n’est pas vraiment une lacune, elle a été comblée par le MacBook Air M2. Et vraisemblablement, il y aura un MacBook Air M3 l’année prochaine.

Le modèle 13 pouces a été initialement lancé en 2009 aux côtés de modèles rafraîchis de 15 et 17 pouces. Le 17 pouces a été abandonné en 2012.