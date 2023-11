Apple revisite enfin l’iMac 24 pouces avec une puissante mise à niveau M3 que les pros vont adorer

La machine de bureau reçoit une énorme augmentation de puissance avec cette réinvention indispensable.

L’iMac, l’un des ordinateurs de bureau les plus populaires, se trouve sur de nombreux bureaux. Mais Apple n’a pas touché à la machine depuis son renouveau coloré du M1 en 2021. Mais n’ayez crainte, lors de l’événement surprise Scary Fast, Apple a présenté un nouvel iMac tout-puissant que les pros adoreront. Il contient le nouveau chipset M3 pour des performances ultra-rapides et est toujours aussi beau.

M3 est le premier chipset de l’industrie fabriqué à l’aide des technologies 3 nm, tout comme la puce de l’iPhone 15. Cela permet à Apple d’en mettre encore plus dans le processeur. Le changement le plus important concerne le GPU, apportant la plus grande mise à niveau du silicium Apple. La mise en cache dynamique permet au GPU d’utiliser la mémoire locale afin que seule la quantité exacte nécessaire à chaque tâche soit utilisée, ce qui améliore considérablement les performances.

Sur cette machine, les applications professionnelles offrent un rendu jusqu’à 2,5 fois plus rapide que les puces M1. Les processeurs sont environ 15 % plus rapides que le M2 et environ 30 % plus rapides que le M1. Le M3 standard propose un processeur à 8 cœurs et un GPU à 10 cœurs.

Et l’iMac 24 pouces est désormais disponible avec la nouvelle puce M3, ce qui rend le tout-en-un encore plus puissant. Il est 2 fois plus rapide que l’iMac M1, 4 fois plus rapide que l’iMac 21,5 pouces et 2,5 fois plus rapide que l’iMac 27 pouces. Sur la nouvelle machine, vous bénéficiez du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3, jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée, jusqu’à 2 To de stockage, six haut-parleurs intégrés, une webcam 1080p et Touch ID via le Magic Keyboard de couleur assortie.

Bien entendu, le nouvel iMac est également livré avec macOS Sonoma, vous offrant le dernier logiciel. Il est disponible en précommande à partir d’aujourd’hui et les appareils seront expédiés la semaine prochaine. Le prix commence à 1 299 $/1 399 £, tout comme la version précédente.

Le nouvel iMac 24 pouces avec puce M3 peut être commandé sur apple.com/fr/store. Il commencera à être livré à partir du mardi 7 novembre. L’iMac équipé d’un GPU 8 cœurs est proposé à un prix de revente Apple à partir de 1 599 € et de 1 539 € avec le tarif Éducation. Il est disponible en vert, rose, bleu et argent. Il intègre un CPU 8 cœurs, 8 Go de mémoire unifiée, un SSD de 256 Go, deux ports Thunderbolt, un Magic Keyboard et une Magic Mouse. L’iMac équipé d’un GPU 10 cœurs est proposé à un prix de revente Apple à partir de 1 829 € et de 1 709 € avec le tarif Éducation. Il est disponible en vert, jaune, orange, rose, mauve, bleu et argent. Il intègre un CPU 8 cœurs, 8 Go de mémoire unifiée, un SSD de 256 Go, deux ports Thunderbolt, deux ports USB 3 supplémentaires, un Magic Keyboard avec Touch ID, une Magic Mouse et un port Gigabit Ethernet.