The Golden Mirage, le nouveau coffret du Gin indien Jaisalmer

Ce coffret, en édition limitée, composé d’une bouteille de gin et de quatre verres à dégustation, célèbre la magie artisanale qui prospère dans les ruelles de la ville historique de Jaisalmer, nom éponyme de ce gin indien aux notes épicées. Habillé d’un noir profond, imageant une nuit désertique, le coffret « The Golden Mirage » raconte une histoire fascinante, inspirée de l’univers des Mille et Une Nuits.

Façonnés minutieusement à la main à partir d’argile de Jaisalmer, les verres de ce coffret mettent à l’honneur l’art intemporel des potiers indiens. Transmis d’âge en âge, cet artisanat s’est hissé au sein du patrimoine culturel du Rajasthan et raconte, au travers de l’imagination des artisans, l’histoire mouvementée et la beauté de la région.

Ce gin créé dans le nord-est de l’Inde puise son inspiration dans la richesse et l’héritage de sa région d’origine, l’État royal du Rajasthan. Distillé selon la tradition ancestrale dans un alambic en cuivre, les 11 botaniques qui le composent, dont 7 originaires d’Inde, se lient et s’accordent naturellement grâce au travail méticuleux des maîtres distillateurs de Jaisalmer.

Le nez, frais et intense, dévoile les premiers soupçons de zestes d’agrumes indiens et de coriandre qui s’harmonisent avec les notes boisées et terreuses de la racine d’angélique et de la réglisse. En bouche, les notes de baies de genièvre et le vétiver s’accordent pour former l’épine dorsale de ce gin. Enfin, les notes épicées des baies de poivre de cubèbe et des graines de carvi équilibrent son caractère corsé et marquent le point final de ce voyage aromatique.