On a conduit la très luxueuse Rolls-Royce Spectre

Sans concessions ni compromis, la Rolls Royce Spectre est une voiture électrique pas comme les autres…

La Rolls-Royce Spectre est la première Rolls-Royce entièrement électrique jamais fabriquée et elle est conçue pour être le summum de l’excellence, du luxe et des performances automobiles.

Malgré son tout nouveau groupe motopropulseur, la Spectre reste une Rolls-Royce dans l’âme. Vous obtenez le même couple instantané, la même expérience de conduite silencieuse et la même sensation d’un rapport imperceptible. Vous bénéficiez également du célèbre « tapis volant », désormais doté d’un sentiment de supériorité associé à zéro émission d’échappement.

Rolls-Royce Spectre : le style

Jetez un coup d’œil à la large calandre Panthéon de la Spectre et vous la reconnaîtrez instantanément comme une Rolls-Royce. C’est majestueux et imposant, mais en même temps relativement discret. Il n’y a pas de plis agressifs, de grandes découpes ou de morceaux de fibre de carbone ici (ce qui est un gros point positif, à nos yeux).

Le design de la Spectre s’inspire d’un yacht de course moderne. Il a une position basse et un profil aérodynamique plus sculpté. Son coefficient de traînée est de seulement 0,25 cd, ce qui en fait la Rolls-Royce la plus aérodynamique jamais construite. Même le Spirit of Ecstasy a été repensé pour être aussi aérodynamique que possible.

Les points forts du design incluent les phares divisés, une ligne de proue verticale et nette qui attire le regard vers l’arrière vers le fastback du Spectre et la ligne de toit sans couture. C’est un joli design fluide, qui donne l’impression de bouger, même s’il ne l’est pas.

Pour correspondre aux proportions généreuses de la Spectre, Rolls-Royce l’a équipé de roues absolument massives de 23 pouces.

Montez à l’intérieur et vous êtes entouré de cuirs, de bois et de métaux luxueux. C’est comme un nid douillet, et bien qu’il s’agisse d’une voiture électrique moderne, Rolls Royce ne l’a pas remplie d’écrans tactiles géants et d’éclairage RVB – elle a gardé les choses très traditionnelles avec de nombreuses commandes physiques.

Pour la première fois sur une Rolls-Royce de série, la Spectre comprend des portes Starlight, qui intègrent 4 796 « étoiles » doucement éclairées dans le panneau de porte. Le thème céleste se poursuit avec le panneau lumineux du Spectre du côté passager du tableau de bord. Il intègre une plaque signalétique entourée d’un amas de plus de 5 500 étoiles.

Une autre nouveauté pour la Spectre est un design de siège inspiré de la couture britannique. Les sièges avant ont des sections de revers qui peuvent être rendues dans des couleurs contrastées ou assorties à la base principale. Ces sièges vous épousent davantage que les sièges Rolls-Royce traditionnels, démentant ainsi la nature sportive du Spectre.

Et bien sûr, comme pour tous les modèles Rolls-Royce, l’ensemble intérieur du Spectre offre aux clients des possibilités de personnalisation presque infinies.

Rolls-Royce Spectre : la conduite

La Spectre est équipée de deux moteurs électriques, le moteur avant produit 190 kW / 365 Nm, tandis que le moteur arrière délivre 360 ​​kW / 710 Nm. Cela équivaut à un moteur à combustion interne de 430 kW (584 ch) avec 900 Nm de couple. En termes d’accélération, cela signifie que la Spectre peut passer de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes.

Malgré ces chiffres impressionnants, la Spectre est incroyablement doux à conduire. En fait, Rolls-Royce a conçu la Spectre pour qu’elle se conduise comme ses modèles à essence et cela était très évident lors de notre essai routier.

La Rolls-Royce Spectre a une autonomie confirmée de 530 km (WLTP). Il existe évidemment de grosses voitures avec une autonomie plus longue, comme la Mercedes EQS et la BMW i7, mais une telle autonomie est plus que suffisante pour une conduite quotidienne.

Si vous devez parcourir plus de distance, Rolls-Royce affirme que ses clients ont en moyenne plus de sept voitures dans leur garage, vous pouvez donc en prendre une à la place. Ou vous pourriez prendre un hélicoptère.

Pour prolonger cette autonomie, la Spectre dispose d’un freinage par récupération qui renvoie l’énergie excédentaire dans la batterie. Le réglage par défaut est une faible récupération, imitant le style de conduite d’une Rolls-Royce à moteur à combustion interne, mais vous pouvez activer le « Mode freinage » qui est essentiellement un mode de conduite à une seule pédale. J’ai trouvé cela très utile pour conduire dans la circulation et en ville.

Ce qui est plus impressionnant, c’est à quel point les freins fonctionnent réellement. La spectre semble très naturelle lorsqu’elle s’arrête, malgré son poids de plus de 2,8 tonnes.

Bien sûr, le véritable point fort d’une Rolls-Royce est le confort de conduite et la Spectre n’est pas différente. Elle présente une évolution du système de suspension planaire initialement lancé sur la Ghost. Elle flotte sur la route, avec des capteurs surveillant en permanence la direction, le freinage, la puissance délivrée et la suspension pour maintenir une conduite parfaite.

Lorsqu’il s’agit enfin de charger l’énorme batterie lithium-ion de 102 kWh, la Spectre peut charger de 10 à 80 % en 34 minutes à l’aide d’un chargeur rapide de 195 kW (CC).

Rolls-Royce Spectre : la technologie

En termes de technologie, la Spectre inclut le meilleur de la technologie actuelle, plutôt que quelque chose de vraiment révolutionnaire. Par exemple, la Spectre est équipée du centrage actif sur la voie et du régulateur de vitesse adaptatif pour faciliter les longs trajets, mais vous ne bénéficiez pas de modes de conduite entièrement autonomes. Cela nous suffit, mais les personnes qui aiment tester les toutes dernières technologies de conduite voudront peut-être chercher ailleurs.

A bord, vous disposez d’un grand HUD qui affiche le système de navigation ainsi que les données de conduite, d’un tableau de bord numérique avec une interface utilisateur simplifiée et attrayante et d’un écran tactile central qui exécute une version modifiée de l’iDrive de BMW.

L’interface utilisateur de l’écran tactile central est l’un des meilleurs systèmes du marché, même s’il nécessite une courbe d’apprentissage (comme tous les nouveaux systèmes). Les modifications apportées par Rolls-Royce au système lui confèrent une sensation de luxe. Si vous préférez, vous pouvez utiliser Apple CarPlay ou, pour la première fois dans une Rolls-Royce, Android Auto.

Curieusement, l’un des éléments technologiques les plus impressionnants est les portes. Ils sont fabriqués à 100 % en aluminium pour réduire le poids et sont équipés d’une nouvelle itération spécialement développée du système d’assistance électrique Effortless Doors. La porte peut être fermée automatiquement en appuyant sur un bouton de la poignée externe, lorsqu’un bouton est enfoncé dans la cabine ou lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein (une caractéristique unique à la Spectre).

En sortant du véhicule, vous pouvez tirer et maintenir la poignée pour activer l’ouverture assistée.

Enfin, l’application compagnon de la voiture, Whispers, permet aux propriétaires d’interagir à distance avec leur voiture. Vous pourrez par exemple suivre l’avancement de la recharge ou accéder à un concierge 24h/24 et 7j/7.

Rolls-Royce Specter : verdict

La Rolls-Royce Spectre est la voiture électrique la plus impressionnante que l’on ait jamais conduite. Il est difficile de ne pas être séduit par l’opulence proposée ici – il s’agit véritablement d’une voiture électrique sans aucun compromis ni gadget. Elle est superbe, avec sa carrosserie aérodynamique et ses options de personnalisation illimitées. Ces looks sont soutenus par des performances époustouflantes, mais, peut-être mieux encore, l’intérieur est inégalé en termes de savoir-faire et de qualité. Il s’agit d’une voiture électrique avec laquelle vous pouvez parcourir de très nombreux kilomètres.