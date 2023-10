Le sens caché du prochain événement Apple

La principale chose qui fait peur et qui est rapide, ce sont les articles prétendant savoir ce que signifient les slogans des événements d’Apple.

Un autre événement Apple est en approche. Comme toujours, il porte un titre accrocheur : « Scary fast ». Et comme on pouvait s’y attendre, la rumeur bouillonne d’enthousiasme, essayant de vous convaincre qu’elle a un aperçu approfondi de tout ce qui sera révélé – et de la façon dont cela est lié aux mots énigmatiques d’Apple.

Mais nous connaissons le véritable secret des slogans d’Apple : il n’y en a généralement pas. Il y a juste quelqu’un à la manière de Cupertino qui invente de telles choses parce qu’il sait que les gens écriront à ce sujet et feront la une des journaux jusqu’au jour où il se produira. À ce stade, de nombreuses prédictions ne se réaliseront pas, et les sites de rumeurs prétendront qu’Apple a annulé ou retardé à la dernière seconde ce que les mêmes sites avaient annoncé plus tôt : cela se produirait certainement.

Ouais désolé. Un peu déprimant. Et si, pour une fois, ce slogan signifiait quelque chose de concret ? Effrayant… Rapide… Je veux dire, ce sont probablement de nouveaux Mac dotés de nouvelles puces très rapides. Un peu ennuyeux cependant. Alors peut-être que ce sera plutôt l’un d’entre eux.

Un terrifiant iMac M3 Pro Max

Apple insère un M3 Pro Max dans un iMac. Et un autre. Et un troisième, juste pour rire. Il peint l’ordinateur en orange vif et impose un fond d’écran de citrouille effrayante. Mais parce que l’effet de lueur des bougies à l’intérieur est si réaliste et que tout le monde est fou de collations sucrées, iPumpkin est déclaré le meilleur Mac de tous les temps. Et vraiment « effrayant vite ».

De plus, iPumpkin bénéficie d’une mise à niveau du clavier. Le bouton Siri a désormais un petit logo citrouille. Mais plus important encore, tapez « scar(il)y fast » et la touche curseur droite ne sonne plus au loin, pendant que vous vous plaignez du fait qu’Apple ne vend même pas de couleurs chics, ce qui signifie que vous devez – urgh ! – associez un gris ennuyeux à votre fabuleux iMac coloré que vous avez acheté il y a seulement 18 mois pour publier des articles sur Stuff. Ou, euh, peu importe pour quoi vous l’avez acheté. Hum.

Effrayant Apple Health

L’application Santé gagne une nouvelle fonctionnalité. Ayant décidé qu’il faisait tout ce qu’il pouvait pour encourager une meilleure santé grâce à l’exercice et à un système de tendances sociopathiques, Apple déploie un programme d’adhésion pour vous faire manger moins de mauvaises choses.

Utilisant des capteurs jusqu’alors inconnus au cœur de chaque appareil Apple, vos gadgets vous terrifient avec des bruits effrayants lorsque des aliments malsains s’approchent de votre bouche, vous obligeant ainsi à jeûner. Ou du moins d’abandonner toute votre technologie et de vous cacher dans une ruelle chaque fois que vous voulez arracher une barre de chocolat.

Un événement en un clin d’œil

Dans le but d’organiser un événement Apple au milieu de la nuit pour les Européens, Apple décide de faire des annonces à un rythme effréné. Comme une vidéo bloquée à une vitesse de 100x, le tout se déroule en 60 secondes. Ce qui, maintenant j’y pense, est rapide mais pas effrayant. Sinon, on ne sait pas : Tim Cook porte une tenue de fantôme, tandis que Craig Federighi fait des woooo par-dessus son épaule.

Peut-être que le truc d’Halloween est une coïncidence. Mais pas le logo Apple qui se transforme à un moment donné en icône du Finder sur la page de l’événement. Mais comment rendre un Mac « rapidement effrayant » au-delà des puces M3 et des pièges d’Halloween ?