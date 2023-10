Un documentaire sur les 50 ans de l’iconique Yellow Boot de Timberland

S’il y a une chaussure iconique contemporaine, c’est bien la Yellow Boot de Timberland. Conçue à l’origine, en 1973, comme une simple botte de travail en cuir imperméable pour faire face au climat rude et instable de la Nouvelle-Angleterre, elle accède au rang d’icône dès les années 80, plébiscitée par différents courants culturels et communautés à travers le monde. Dès lors, la boot couleur miel au bout arrondi, aux lacets jaunes et à la semelle en caoutchouc cranté, fait entrer la marque Timberland dans la légende… Ce sont ces 50 ans d’histoire que le cinéaste néo-zélandais Tom Gould a retracés dans un documentaire de 47 minutes intitulé This is Not a Boot : The Story of an Icon (Ceci n’est pas une botte : l’histoire d’une icône, en VF), concentré d’images d’archives exceptionnelles et d’entretiens avec des personnalités de premier rang qui ont accompagné l’épopée de cette chaussure emblématique.

Yellow Boots, Tims, Construct, ‘61s ou encore Butters, les surnoms de la chaussure culte de Timberland ne manquent pas… Et c’est une véritable déclaration d’amour que Tom Gould lui fait dans son documentaire. Fidèle au style ultra créatif, moderne et hyper punchy qui a fait sa renommée, le réalisateur revient sur les origines modestes de la boot, jusqu’à son étonnant succès auprès des stars du hip hop New Yorkais, de la scène rave britannique ou des amateurs de streetwear japonais.

À travers des interviews exclusives, Gould donne la parole à de nombreuses personnalités iconiques de la culture urbaine, à l’image des designers Jeff Stapleet Takayuki Ohashi, de l’animatrice Angie Martinez, dite « la voix de New York », de l’entrepreneur Ronnie Fieg, des rappeurs ASAP Ferg, Rakim, Fat Joe et J-Ax, du célébrissime DJ Goldie, de la styliste star du moment Veneda Carter, du spécialiste du phénomène Paninaro Bircide et bien d’autres encore… Le tout est agrémenté d’images d’archives inédites du fils et du petit-fils du fondateur de la marque Nathan Swartz.

L’héritage de la botte Timberland se poursuit aujourd’hui, à travers des innovations et autres collaborations résolument créatives. La saga Timberland est donc loin d’être terminée. Et c’est justement l’objet du dernier chapitre du documentaire qui met en lumière l’engagement de la marque en faveur du développement durable et ses projets dans le futur.