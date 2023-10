Qualcomm détaille sa technologie 2024 : Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm a, durant son événement annuel Tech Summit, dévoilé sa mise à jour très attendue de sa technologie de smartphone pour 2024. Appelée de manière prévisible Snapdragon 8 Gen 3, la puce combine trois conceptions de cœur de processeur ARM différentes et augmente les performances d’environ 20 % par rapport au Snapdragon Gen 2 de l’année dernière.

Les appareils Android phares alimentés par Snapdragon 8 Gen 3 devraient être disponibles dans les semaines à venir – oui, il y aura d’autres téléphones à venir en 2023. La société a également détaillé ses nouvelles puces PC, appelées Snapdragon X Elite. Et bien que ce soit probablement la plus grande annonce que Qualcomm ait à proposer cette année, le Snapdragon 8 Gen 3 présente un changement clé par rapport à la version de l’année dernière : l’un des cœurs d’efficacité a été converti en cœur de performance, ce qui signifie qu’il existe désormais cinq cœurs de performance. et deux cœurs efficaces en plus d’un cœur « Prime » pour les tâches de puissance. Snapdragon Gen 3 est basé sur la technologie 4 nm, ce qui signifie essentiellement que des nombres inférieurs sont plus efficaces. La dernière puce A17 Pro d’Apple est basée sur le processus 3 nm. Cependant, cela ne se traduit pas nécessairement par de meilleures performances pour les tâches réelles. En termes d’autres capacités, Qualcomm affirme qu’il s’agit de sa première technologie de smartphone conçue pour les tâches d’IA générative.

Le processeur neuronal Hexagon est environ deux fois plus rapide pour traiter les tâches que la version précédente. Les jeux à 240 im/s sont également pris en charge cette fois-ci dans le cadre du package Snapdragon Elite Gaming de Qualcomm (à condition que votre écran le prenne en charge, le matériel doit donc rattraper son retard). Bien entendu, la plateforme prend également en charge le Wi-Fi 7 et la 5G. Qualcomm dit s’attendre à des smartphones Gen 3 des fabricants suivants : Asus, Honor, iQOO, Meizu, NIO, Nubia, OnePlus, Oppo, Realme, Redmi, RedMagic, Sony, Vivo, Xiaomi et ZTE. Aucune n’est vraiment une surprise et il ne faudra pas attendre longtemps avant de voir leur lancement.