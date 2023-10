Shazam lance un nouvel espace dédié aux concerts

Disponible dans Ma Musique, Concerts offre des recommandations personnalisées d’évènements, en se basant sur l’historique Shazam. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les fans ont maintenant accès à encore plus de moyens de parcourir les concerts qui vont avoir lieu près de chez eux, de chercher un spectacle en particulier, de filtrer par artiste, date et lieu, et de découvrir quels sont les évènements les plus populaires du moment.

Shazam permet également à ses utilisateurs et utilisatrices de sauvegarder et de consulter des événements passés, de programmer des rappels pour les concerts à venir, de trouver des billets et d’accéder à des contenus exclusif liés à l’actualité live de certains artistes, comme des fonds d’écran à télécharger, des vidéos et des photos de tournée et des backstage, des set lists, entre autres.

Le lancement d’aujourd’hui vient compléter une série de fonctionnalités consacrées au live que Shazam a lancées plus tôt cette année sur iOS, Maps et Apple Music. Depuis la sortie d’iOS 17, les utilisateurs qui recherchent un artiste sur Shazam peuvent visualiser les concerts à venir et accéder à des options de billetterie, les détails des salles et bien plus encore.

Sur Plans, on peut trouver les Guides Apple Music – des sélections des meilleures salles de concerts et endroits où l’on peut écouter de la musique live dans le monde entier, et il est possible de parcourir tous les concerts à venir d’une salle. Sur Apple Music, des Set Lists sont disponibles pour une sélection des plus grandes tournées du moment, afin de permettre aux fans d’écouter les morceaux joués sur scène et d’obtenir des informations sur les concerts. Les utilisateurs et utilisatrices peuvent également parcourir les concerts à venir dans leur région.

Le nouvel espace Concerts de Shazam est disponible sur iOS et sera bientôt disponible sur Android. La dernière mise à jour iOS 17 est nécessaire pour voir apparaître la liste des concerts à venir d’un artiste que l’on recherche sur Shazam.