À la recherche d’une nouvelle machine Windows ? Vous voudrez peut-être attendre encore un peu. Qualcomm a partagé des détails sur ses prochains chipsets Snapdragon X Elite pour PC. Les nouvelles puces utilisent des processeurs Oryon pour certaines des vitesses les plus rapides du marché. Ce sera une mise à niveau importante pour la puissance de votre prochain ordinateur de bureau ou portable, et Snapdragon X Elite devrait fonctionner mieux que la plupart des ordinateurs portables Intel. La technologie pourrait même chercher à rivaliser avec les puces de la série M d’Apple dans les derniers Mac. La nouvelle série de puces Snapdragon X Elite de Qualcomm sont des processeurs SoC. Cela signifie que tous les composants sont sur la même carte : CPU, GPU, tout…

Cela signifie que les choses se passeront plus rapidement sur votre machine, car les composants sont plus rapprochés. Apple utilise des chipsets comme ceux-ci depuis le dévoilement de la série M avec le MacBook Air 2020. Et sur ces machines Mac, les avantages du silicium SoC sont inégalés, produisant certaines des vitesses les plus rapides du marché. La série X Elite de Snapdragon est constituée de processeurs 4 nm, réduisant les éléments pour en contenir davantage. Pour les nouvelles puces, Qualcomm utilisera des processeurs Oryon à 12 cœurs, parmi les derniers disponibles. Cela promet des vitesses impressionnantes lorsque vous commencerez à travailler sur des machines utilisant le nouveau chipset. Qualcomm intègre également une unité de traitement neuronal et un moteur AI.

Il s’agit là d’un matériel dédié conçu pour traiter les tâches d’IA sur l’appareil. C’est plus rapide et plus efficace, ce qui devrait augmenter encore plus vos performances. Don McGuire, vice-président principal, le décrit comme « un bond en avant en termes de performances et d’efficacité énergétique ».  Les nouveaux chipsets X Elite sont plus économes en énergie. Snapdragon estime que vous obtiendrez des vitesses de 4,3 GHz et une bande passante mémoire de 136 Go/s. Il semble que vous obtiendrez des performances 2 fois supérieures à celles des puces Intel comparables, tout en utilisant 68 % d’énergie en moins. Bien sûr, il faudra tester cela lorsque nous mettrons la main sur de nouvelles machines équipées des puces X Elite. Il sera également intéressant de voir comment les nouveaux processeurs se comparent à la série M d’Apple. Vous cherchez à vous procurer une nouvelle machine avec le chipset Snapdragon X Elite ? Il faudra encore attendre encore un peu. Bien que le chipset soit compatible avec une gamme de conceptions et de facteurs de forme, les fabricants doivent d’abord fabriquer ces nouvelles machines. Gardez un œil sur les nouveaux ordinateurs dotés de la puissance X Elite tout au long de 2024.