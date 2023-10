Les nouveaux Mac M3 sont imminents – voici l’événement « Scary Fast » d’Apple

Apple confirme que l’événement est destiné aux Mac vu le teaser sur son site Web…

Apple a annoncé qu’il organiserait un événement Mac le 30 octobre. Il semble qu’il s’agisse d’un événement en ligne uniquement – plutôt que d’un élément en live. L’événement sera diffusé en direct sur le site Web d’Apple, YouTube et Apple TV. Le dernier événement d’Apple a lieu à une heure légèrement étrange. Donc, étant donné le calendrier, il est possible qu’il s’agisse d’un lancement uniquement aux États-Unis et au Canada, bien que cela semble peu probable de nos jours.

Cet événement sera certainement l’occasion de révéler les Mac M3. Non seulement le slogan de l’événement est « Scary fast », mais le logo Apple sur la page de l’événement se transforme en logo Mac Finder. Ce qui va se passer là-bas est assez évident. Il se concentrera également presque certainement sur le matériel – après tout, cela fait moins d’un mois que macOS 14, alias macOS Sonoma, a été lancé (consultez nos trucs et astuces macOS Sonoma).  Ainsi, toute idée selon laquelle il s’agirait d’un événement concernant les AirPods Max de 2e génération – ou peut-être de nouveaux iPad par exemple – devrait être rapidement expédiée. Apple a probablement pensé qu’il était sage de gérer les attentes étant donné que l’année prochaine s’annonce importante pour l’entreprise avec Apple Vision Pro à l’horizon et d’autres produits clés attendus. Nous pensons qu’il y aura un nouvel iMac 24 pouces pour remplacer le modèle M1 actuel (pourrait-il enfin y en avoir un plus grand aussi ?) ainsi que de nouveaux MacBook Pro – cependant, ils ressembleront très probablement à la génération actuelle. Nous n’attendons pas actuellement de mise à jour du MacBook Air M2, notamment parce qu’une version 15 pouces vient tout juste de sortir.