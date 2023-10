Célébrez les Fêtes avec une Touche d’Élégance Italienne : Le Coffret Cocktail Disaronno Sour

Alors que les rues s’illuminent de décorations festives et que l’air se remplit de la magie de la saison, il est temps de penser aux cadeaux parfaits pour gâter vos proches lors des prochaines fêtes. Cette année, offrez une expérience inoubliable avec le Coffret Cocktail Disaronno Sour, une fusion de tradition italienne et de mixologie moderne, présentée par DISARONNO, la liqueur d’amande la plus renommée au monde

Depuis sa création en 1525, DISARONNO est synonyme de qualité et d’élégance. Avec son goût inimitable et son héritage profondément enraciné dans l’histoire italienne, cette liqueur est un joyau dans les collections des amateurs de cocktails et un incontournable dans les bars des hôtels les plus luxueux.

Cette saison, DISARONNO présente son coffret Cocktail Sour. Chaque coffret est une célébration de la Dolce Vita, avec un design inspiré de l’architecture italienne classique et des nuances orangées vibrantes qui évoquent les reflets séduisants de la liqueur DISARONNO Originale. Mais ce n’est pas simplement l’esthétique qui séduit ; ce coffret est une initiation à l’univers de la mixologie.

Le coffret comprend une bouteille de 50cl de DISARONNO Originale et deux verres de type Old Fashioned, parfaits pour la dégustation d’un cocktail élégant. Et pour ceux qui sont nouveaux dans l’art de la mixologie, ne vous inquiétez pas, la recette du Disaronno Sour est joliment illustrée à l’arrière du coffret. Cette concoction est un délice pour le palais, offrant un équilibre parfait entre douceur et acidité, et peut être préparée sans aucun équipement spécial — un cadeau idéal même pour les mixologues en herbe !

Disponible pour seulement 24 euros, le Coffret Disaronno Sour est un cadeau accessible mais luxueux, facile à trouver chez les cavistes, les épiceries fines et les e-shops.