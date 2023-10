CASETiFY met à l’honneur la série Rick et Morty

CASETiFY annonce sa première collaboration avec la célèbre série d’animation Rick et Morty d’Adult Swim.

Les aventures du scientifique Rick Sanchez et de son petit-fils Morty Smith prennent vie d’une toute nouvelle manière sur les coques Impact, Ultra Impact, Mirror, Clear et Bounce de CASETiFY. Les designs de la collection comprennent des références amusantes de la série, y compris des références aux personnages et aux épisodes.



La collection s’étend avec des accessoires conçus pour les AirPods et AirPods Pro, les bracelets Apple Watch, le MacBook, l’iPad et la dernière gamme MagSafe comprenant des porte-bagues, des batteries externes et des supports de chargement. Les fans peuvent montrer leur amour pour Pickle Rick en collectionnant les produits de l’ensemble Pickle Rick MagSafe, composé d’une coque de téléphone, d’une batterie externe et d’un portefeuille. Tous les produits de la collection se vendent entre 35,99€ et 88,99 €.

La collection Rick and Morty x CASETiFY est lancée dans le monde entier sur casetify.com/co-lab. Elle est disponible à l’achat en ligne, via l’application CASETiFY Co-Lab (disponible sur l’App Store), et dans les studios CASETiFY.