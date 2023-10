Neco présente son scooter électrique E-POP à 1999 €

Neco est une marque belge qui présente une vaste gamme de deux roues totalement réactualisée. Elle est le fruit d’un rêve et d’une passion pour le monde du deux roues qui se sont concrétisés au travers d’une offre de véhicules originaux et dans l’air du temps.

Chaque modèle se différencie par un style unique tout en présentant une solution économique idéale pour les besoins de mobilité au quotidien. Du plus tendance au plus sportif, il y a forcément un modèle Neco pour vous.

Pour cette fin d’année, l’entreprise belge présente son nouveau scooter électrique, le E-POP. Super maniable et intuitif, le E-POP est le compagnon idéal pour tous les trajets quotidiens. Sa motorisation électrique permet de parcourir jusqu’à 60 km sur une seule charge. La selle moelleuse, les suspensions hydrauliques et les pneus larges s’associent pour votre plus grand confort. L’éclairage full LED et les freins à disques hydrauliques garantissent votre sécurité en toutes conditions et sur tous les revêtements !

Pratique, le guidon repliable permet de gagner en compacité pour le stockage ou le transport et le porte bagage arrière de série peut aussi bien accueillir un sac à dos qu’un top case ! La batterie est démontable avec possibilité de la recharger à son domicile ou à son lieu de travail. Pratique, le guidon repliable permet de gagner en compacité pour le transport et peut rentrer facilement dans une soute d’un camping car par exemple.

Neco E-POP – 1999 €