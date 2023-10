Philips Fidelio T2 : taille plus petite, son plus puissant

Ces écouteurs intra-auriculaires ANC redessinés rétrécissent mais ne lésinent pas sur l’autonomie de la batterie.

Philips réserve le nom Fidelio à ses meilleurs équipements audio. Ainsi, lorsqu’il apparaît sur une paire d’écouteurs sans fil, vous savez que c’est un gros problème. Les Philips Fidelio T2 visent à améliorer le Fidelio T1 de première génération, qui se concentrait sur la durée de vie de la batterie mais qui était un peu encombrant ; la firme a activé le rayon rétractable pour la version deux, sans pour autant limiter la longévité. La prise en charge du codec haute résolution et les deux pilotes signifient qu’il ne devrait pas non plus décevoir sur le plan sonore.

Avec la suppression active du bruit également dans le mix, ils sont aussi riches en fonctionnalités que ce que vous attendez d’une paire d’écouteurs intra-auriculaires haut de gamme – et leur prix est en conséquence. Une paire vous coûtera plus cher que le stellaire Sony WF-1000XM5 ou les AirPods Pro de 2e génération d’Apple, bien qu’ils concurrencent les nouveaux écouteurs Quietcomfort Ultra de Bose. Ces Fidelio T2 offre-t-il une performance sonore pour justifier ce genre d’argent ?

Conception et construction : la taille compte toujours

Philips estime que le boîtier de chargement des Fidelio T2 est 40 % plus petit que le modèle de dernière génération, mais il est toujours énorme. Il prenait tellement de place dans les poches de nos jeans que nous avons dû le laisser dans notre sac à dos, pour que les gens arrêtent de nous demander « si nous étions heureux de les voir ». Le couvercle rabattable est au moins fermement fixé avec des aimants puissants, et la construction en aluminium anodisé semble convenablement haut de gamme. Les végétaliens n’apprécieront cependant pas qu’il soit recouvert de vrai cuir Muirhead.

Il y a plus de cuir sur les écouteurs eux-mêmes, qui sont finies avec une bordure en céramique brillante. Philips estime que la réception Bluetooth est améliorée en utilisant de la céramique au lieu du métal, et c’est grâce au Fidelio T2 que nous n’avons eu aucune interruption tout au long de nos tests. Les retraits concaves sur chaque écouteurs vous aident à trouver les parties tactiles pour contrôler la lecture de la musique et répondre aux appels.

Les écouteurs sont un peu plus petits que le Fidelio T1 sortant, avec des tiges tronquées et un corps principal en forme de ballon qui repose confortablement à l’intérieur de votre conque d’oreille. Les cinq tailles d’embouts en silicone devraient aider la plupart des gens à trouver une étanchéité solide. Nous avons constaté qu’ils faisaient du bon travail en gardant les têtes enfermées tout en se promenant – mais ils se sentaient plus lâches que certains rivaux tout en s’entraînant plus vigoureusement.

La résistance aux éclaboussures du PX4 est le strict minimum pour survivre aux séances de sport en sueur et aux averses de pluie légères. Si vous souhaitez plus de protection, les Jabra Elite 8 Active restent notre premier choix.

Caractéristiques et batterie : contrôle qualité

Philips a pérennisé les Fidelio T2 avec la prise en charge des connexions Bluetooth LE et du codec LC3. Ce dernier promet un débit audio plus élevé que les codecs SBC et AAC plus courants utilisés par les gadgets d’aujourd’hui – mais seulement une fois qu’ils en ajouteront la prise en charge. En attendant, il existe actuellement LDAC pour la meilleure qualité sonore possible.

Google Fast Pair est une inclusion bienvenue et il existe une prise en charge complète des commandes vocales de Google Assistant. Il n’y a pas de mixage spatial du son à bord, ce qui peut être positif ou négatif selon ce que vous pensez de la technologie. Nous étions parfaitement satisfaits de la scène sonore stéréo du Fidelio T2, qui est raisonnablement coûteuse pour une paire d’écouteurs. La musique donne toujours l’impression d’être contenue dans votre tête plutôt que de l’entourer, mais pas au point de devenir contraignante.

C’est formidable de voir Philips conserver une longueur d’avance sur la durée de vie de la batterie par rapport à ses concurrents de prix similaire : les Fidelio T2 ont duré près de neuf heures lors de nos tests avec ANC activé, soit un tiers de plus que ce que les AirPods Pro 2e génération peuvent gérer. Le boîtier de chargement peut fournir une heure supplémentaire de lecture en cinq minutes et contient suffisamment de charge pour 27 heures supplémentaires d’écoute. C’est mieux que ce que le boîtier du Fidelio T1 sortant pourrait gérer, et compétitif par rapport à d’autres écouteurs sans fil haut de gamme. Mais vu son encombrement, on s’attendait à encore plus. Le boîtier a besoin de deux heures pour se charger complètement via USB-C, ou plus si vous préférez la commodité du chargement sans fil.

Interface : génération EQ

Ce n’est pas l’application compagnon la plus complète du marché, mais l’application Philips Headphones possède encore suffisamment de fonctionnalités utiles pour en faire un téléchargement incontournable. Vous pouvez choisir l’assistant vocal qu’un appui long appelle (si vous en avez plusieurs installés), la quantité de votre voix qui passe par l’ANC lorsque vous passez des appels et s’il faut désactiver le capteur d’usure. Cependant, il n’a jamais confondu le mouvement avec le retrait d’un écouteur, nous avons donc choisi de le laisser allumé.

Il n’y a aucun moyen de reconfigurer les commandes tactiles, et l’interrupteur à bascule qui les désactive probablement complètement… ne l’a pas fait. Vous pouvez choisir une quantité fixe de suppression du bruit, mais le mode adaptatif était suffisamment rapide pour augmenter ou diminuer la quantité dans différents environnements que nous n’avons pas dérangés.

Avoir une bascule claire en haut de la page des paramètres pour LDAC indique clairement si vous utilisez le codec de la plus haute qualité, et le menu principal comporte des indicateurs de batterie clairs pour chaque écouteur et le boîtier, vous n’êtes donc pas pris de court.

Philips comprend quatre préréglages d’égalisation et un égaliseur à six bandes pour effectuer vos propres réglages. Nous vous suggérons de rester à l’écart des préréglages Bass et Puissant, à moins que vous n’aimiez les basses très puissantes, et bien que le préréglage vocal resserre très bien la parole sur les podcasts, il peut rendre la musique un peu trop sifflante. Il n’existe également aucun moyen de sauvegarder plusieurs égaliseurs personnalisés pour différents genres.

Qualité sonore et suppression du bruit : grand et audacieux

Les Fidelio T2 disposent d’un total de six microphones dédiés à la suppression du bruit, dont deux utilisent également la technologie de conduction osseuse pour écouter votre voix. Le déplacement du trou d’aération du micro à action directe les a rendus un peu moins sensibles au bruit du vent qu’auparavant, mais les capacités ANC globales sont plutôt bonnes qu’excellentes.

Nous avons constaté que cela pouvait assez bien bloquer le trafic de passage et le grondement bas de gamme des transports publics. La sensation de pression diminuerait également lors du déplacement vers des endroits plus calmes à mesure que la force de l’ANC diminuait. Cependant, les fréquences plus élevées avaient toujours tendance à s’infiltrer, de sorte que le bavardage des autres n’était pas toujours bloqué. Les changements rapides de volume extérieur se sont également révélés délicats ici, tandis que les principaux concurrents tels que le Sony WF-1000XM5 les ont pris dans leur foulée.

La forme des écouteurs crée une grande isolation phonique passive, mais nous avons également constaté plus de résonance de mouvement lors de la marche par rapport aux autres écouteurs intra-auriculaires ANC. Ils rendront vos déplacements plus supportables, bien sûr, mais pas autant que les meilleurs écouteurs ANC.

Votre appréciation du réglage des Fidelio T2 dépendra de votre appréciation des graves profonds. Ce sont des écouteurs incroyablement puissantes, qui donnent parfois l’impression que vous avez poussé des subwoofers miniatures dans vos conduits auditifs. Il donne aux morceaux électroniques comme It’s Over de Camo & Krooked une énorme présence, sans trop s’étendre sur le reste de la gamme de fréquences. Le haut-parleur dynamique de 9,2 mm recouvert de graphène et l’armature équilibrée fonctionnent en tandem pour empêcher les basses de devenir boueuses, et il y a une quantité impressionnante de détails dans les sous-basses si vous les recherchez.

La neutralité ne doit pas être un concept familier aux ingénieurs de Philips. Tous les genres sonnaient avec une dynamique merveilleusement chaleureuse, avec un médium engageant qui rend les performances vocales fortes vraiment frappantes. Ils se situent un peu plus loin dans le mixage, mais le préréglage Voice EQ peut aider à les élever à nouveau. Nous avons également pensé que les fréquences plus élevées semblaient parfois un peu douces, manquant de l’éclat que nous avons entendu chez des concurrents de prix similaire.

Ce n’est donc pas le dernier mot en matière d’écoute critique, mais nous ne pouvons pas nier le facteur amusant.

Verdict Philips Fidelio T2

Les Fidelio T2 complètent la gamme de Philips en matière d’écouteurs sans fil au son succulent et longue durée. Ils sont heureux de diffuser des pistes audio haute résolution aujourd’hui et de prendre en charge les codecs de nouvelle génération lorsque les appareils intégreront enfin le LC3 au grand public. Neuf heures d’écoute avec ANC activé sont également presque intouchables par aucun rival.

La suppression du bruit n’est cependant pas comparable à celle de Bose, Sony ou Apple. Certains clients potentiels seront rebutés par l’utilisation de cuir véritable, et d’autres se demanderont pourquoi l’étui de chargement devait être si lourd. Si couper le monde extérieur est votre priorité absolue, il existe de meilleures options pour le prix – mais les Fidelio T2 restent un choix fantastique pour tous ceux qui accordent la priorité à un son agréable.