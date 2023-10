Alpiner Extreme Automatic, à l’heure californienne

La saison de la migration horlogère est ouverte ! La montre outdoor d’inspiration alpine, l’Alpiner Extreme Automatic, quitte temporairement ses contrées helvétiques pour s’offrir un winter break au soleil, se parant pour la première fois de son histoire d’un cadran « California ».



Sa particularité ? Mariant habilement chiffres arabes, romains, bâtons et triangle, il empêche ainsi toute erreur de lecture, quel que soit le sens du cadran. Pour en accroître la lisibilité, la manufacture horlogère suisse Alpina associe des aiguilles et index luminescents beige vintage à un fond noir, contenus dans la puissante boîte acier coussin emblématique de la collection. Proposé sur un bracelet caoutchouc, ce nouveau garde-temps automatique de 41×42,5 mm reste animé de son calibre préféré, l’AL-525.

L’histoire de l’horlogerie fourmille de belles inventions. Alpina en compte de nombreuses à

son actif, en ayant notamment posé, il y a près d’un siècle, la grammaire de base de la montre de sport : étanche, antichoc, anti magnétique et inoxydable. Un héritage qui se perpétue dans la plupart de ses modèles, dont l’Alpiner Extreme. C’est toutefois une particularité esthétique qui, entre deux Guerres, excite la curiosité des collectionneurs : le cadran « California ».

Alors que la montre de poignet s’est généralisée et joue un rôle fonctionnel croissant,

notamment auprès des pilotes et des plongeurs, il apparaît nécessaire de lui dessiner un

cadran qui prémunisse son propriétaire de tout risque d’erreur de lecture. Pourquoi ? Parce

qu’à l’époque, chiffres arabes et romains cohabitent. Et parmi ces derniers, aucune norme

n’est imposée : un « 4 » pouvait s’écrire « IIII » ou « IV ». Le « 8 », en tant que « VIII » ou « IIX ». Le « 12 » n’était pas systématique, souvent remplacé par le logo de la marque. Quant au « 6 », s’il est lu à l’envers, il devient un « 9 », ce qui pouvait fortement compromettre les navigations aériennes comme les plongées sous-marines. C’est pour résoudre ce problème que le cadran « California » est créé et déposé pour la

première fois en 1941. Des années 40 à 80, il équipe essentiellement des tool watch, avant

de devenir un phénomène de mode. D’ailleurs, l’appellation « California » résulte de l’intérêt de collectionneurs pour ce type de cadrans dans les années 80, ayant trouvé un bon nombre de ces modèles en Californie.

Aujourd’hui, Alpina s’inscrit clairement dans le sillon originel du cadran « California », avec

son Alpiner Extreme née sur les roches escarpées des Alpes, conçue par des alpinistes, et

aujourd’hui portée par tous les amateurs de sensations outdoor.

Avec ce cadran « California », l’erreur de lecture est impossible. Le « 8 » et le « 4 » sont en

chiffres arabes. Le « 6 » est un tiret bas que l’on ne peut pas confondre avec un « 9 » retourné.

Les index « 3 » et « 9 » sont des tirets mais impossible de se tromper puisqu’ils sont logés

entre deux chiffres (un arabe, un romain) qui ne laissent aucun doute quant à leur nature.

L’amateur éclairé appréciera le clin d’œil fortuit : sur un cadran « California », le « 12 » est

symbolisé par un triangle…qui se trouve également être, par pure coïncidence, le logo

d’Alpina. Triangle rouge reflet des cimes alpines, il se retrouve en contrepoids de l’aiguille des secondes, ainsi qu’au-dessus du nom de la maison. Pour accroître la lisibilité, Alpina a associé des aiguilles et index luminescents beige vintage à un cadran noir. L’ensemble est complété à 3h d’un guichet de date.

Au cœur de la boîte acier de forme coussin, emblématique de la ligne Alpiner Extreme et

récemment réduite en format plus compact de 41×42,5 mm, bat le calibre automatique AL-

525, garant de 38 heures de réserve de marche et visible par un fond ouvert. Parée à toutes les aventures, la pièce est proposée sur bracelet caoutchouc et certifiée étanche jusqu’à 200 mètres.