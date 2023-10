The Iconic Playlist, le son de Mercedes-Benz en vynile

Ecoutez The Iconic Playlist, la sélection de chansons qui rend hommage à la marque à l’étoile Mercedes-Benz est la marque automobile la plus citée dans l’histoire musicale avec un total de 16.415 titres. Ce chiffre, qui ne cesse d’augmenter, témoigne de l’influence durable de Mercedes-Benz dans la culture populaire et du lien profond entre la marque automobile et l’industrie musicale. C’est l’occasion pour Mercedes-Benz de célébrer son amour pour la musique et de lancer « The Iconic Playlist » en partenariat avec Universal Music France (A&R Studios) et Radio Nova.



Mercedes-Benz, un héritage musical majeur. La relation entre Mercedes-Benz et la musique ne date pas d’hier. En effet, la marque à l’étoile inspire les artistes du monde entier depuis de nombreuses générations, et cela quel que soit le genre, le mouvement ou le style musical. Du RnB au funk, en passant par le disco et le pop rock ou même le reggae, la marque n’a de cesse de traverser les âges et de rassembler les artistes à l’image de 50 Cent, Ariana Grande, Beyoncé, Ed Sheeran, Eminem, Tina Turner, et tant d’autres encore, qui à travers leurs créations ont établi un lien fort avec Mercedes-Benz. Au fil des décennies, Mercedes-Benz est devenue un véritable pilier de la culture jusqu’à devenir l’une des marques les plus influentes au monde, notamment à travers la musique, la hissant au rang d’icône culturelle. Elle témoigne ainsi de son statut de référence indétrônable dans la musique, à l’instar de ses précédentes collaborations avec The Weeknd, Nicki Minaj, Will.i.am ou encore ASAP Rocky.

Mercedes-Benz est officiellement la marque la plus citée dans l’histoire musicale avec 16 415 titres recensés. Pour célébrer « The Iconic Playlist », la marque dévoile un double vinyle en édition limitée à 2 000 exemplaires, imaginé en partenariat avec Universal Music France (A&R Studios). À cette occasion, quatre designs de pochettes représentant 4 styles musicaux ont été créés et seront à gagner via les réseaux sociaux de la marque et de ses partenaires. Si Mercedes-Benz affirme depuis toujours que la musique est un puissant moyen d’exprimer ses valeurs et ses émotions, elle confirme également avec cette playlist son ancrage en tant qu’icône culturelle et intemporelle.



Radio Nova et Universal Music France comme partenaires. Pour ce projet, Mercedes-Benz s’est entourée de Radio Nova et d’Universal Music France (A&R Studios). Radio Nova, média précurseur et éclectique, diffusera la playlist pour la première fois sur ses réseaux (site internet, Nova App et Playlist Nova sur Spotify) le 7 novembre. On découvrira sur ses ondes l’histoire culturelle de ce lien entre Mercedes-Benz et la musique à travers des chroniques sur mesure, l’écoute d’un titre par heure et la possibilité pour les auditeurs de gagner des vinyles collectors. Enfin, une émission spéciale de 21h à 22h viendra clôturer cette journée. Mercedes-Benz s’est également appuyée sur Universal Music France, leader dans le domaine du divertissement musical – afin de produire son double vinyle et d’organiser un showcase exclusif le 28 novembre.



Chez Mercedes-Benz, la musique est ancrée dans les gènes. Aussi, la marque à l’étoile a décidé de pousser l’expérience plus loin en collaboration avec Dolby Laboratories, leader de l’innovation audio. Cette collaboration offre aux conducteurs de Mercedes-Benz une expérience musicale inégalée grâce aux systèmes de sonorisation Surround Burmester 4D intégrant dorénavant la technologie Dolby Atmos. Concrètement, le Dolby Atmos transcende l’expérience d’écoute mais tout commence par l’intention de l’artiste. Cette technologie lui donne toute la latitude nécessaire pour placer chaque voix, chaque instrument et chaque son dans un espace tridimensionnel dont vous occupez le centre, quel que soit l’appareil utilisé. À l’écoute, vous vivez la musique de l’intérieur grâce à une spatialisation du son qui révèle tous les détails et vous offre une profondeur incomparable. Pour en savoir plus et tout comprendre de cette nouvelle technologie :