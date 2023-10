Le OnePlus Open arrive, et c’est un sérieux rival des Galaxy et Pixel Fold

Les téléphones pliables continuent de prendre leur essor et OnePlus montre enfin sa main.

La révolution des téléphones pliables Android ne montre aucun signe de ralentissement et nous avons maintenant un grand concurrent à venir sous la forme du OnePlus Open dont on parle depuis longtemps.

Bien qu’on ne l’appelle pas un « pli », cela pourrait tout aussi bien l’être : il s’agit de la même forme de téléphone pliable que le Pixel Fold de Google et le Galaxy Z Fold 5 de Samsung. Le prix est à 1799 euros, et il sera disponible à partir du 26 octobre.

Ce téléphone alimenté par Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 prend en charge la 5G et le Wi-Fi 7 dès la sortie de la boîte, dispose de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Il peut être rechargé de vide à 100 % en 42 minutes grâce à la charge SuperVooc de 67 W.

Le OnePlus Open est classé IPX4, il résistera donc aux éclaboussures, tandis qu’il y a un déverrouillage du visage sur les deux écrans – 6,3 pouces extérieurs et 7,82 pouces intérieurs. Les deux sont des AMOLED capables d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Un capteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation sur le côté. L’Open n’est ni plus léger ni plus fin. L’Open mesure 11,7 mm d’épaisseur plié et 5,8 mm déplié. Le poids est de 239 g, ce qui est presque le même que celui de l’iPhone 14 Pro Max de l’année dernière.

Il existe des caméras triples améliorées par Hasselblad. L’unité principale 48 MP f/1.7 prend en charge l’empilement de pixels. Il existe un téléobjectif 3x de 64 MP (hybride 6x) avec un énorme zoom numérique 120x. Enfin, il existe un ultra-large de 48 MP. Les deux caméras frontales mesurent 32 MP à l’intérieur et 20 MP à l’extérieur. Une programmation impressionnante en effet.

Il sera disponible dans une finition émeraude crépuscule dans l’Union européenne, mais les États-Unis bénéficient également d’une finition noire mate Voyager. Les mises à jour des fonctionnalités sont garanties pendant quatre ans (cinq ans pour les mises à jour de sécurité). Il exécute Oxygen OS 13.2 prêt à l’emploi. Une mise à jour basée sur Android 14 est promise pour plus tard cette année.

Il y a aussi quelques touches logicielles intéressantes. Open Canvas facilite l’utilisation de jusqu’à trois fenêtres d’application et vous pouvez enregistrer des espaces de travail prédéfinis. Il y a une barre des tâches avec un accès rapide aux fonctions récentes. Vous pouvez diviser l’écran en deux applications en faisant simplement glisser deux doigts au milieu de l’écran.

Si vous vous souvenez du Find N2 pliable d’Oppo qui n’a pas quitté la Chine, les similitudes sont remarquables. C’est parce que c’est fondamentalement le même téléphone. En effet, Oppo a lancé aujourd’hui le Find N3, qui est identique au OnePlus Open. L’appareil Oppo est si similaire qu’il possède même le célèbre curseur d’alerte OnePlus, un contrôle physique pour faire taire votre téléphone.