G-SHOCK dévoile sa nouvelle MUDMASTER au cadran métallique

G-SHOCK dévoile sa première montre MUDMAN en full metal, résistante à la poussière et à la boue.

La famille MUDMAN s’agrandit avec la nouvelle MUDMASTER GWG-B1000 (799 €), résistante à la poussière et à la boue, en métal pour toujours plus de robustesse et de puissance.

Inspiré par l’esprit d’aventure illustré par la traversée des terres hostiles en style

“overlanding”, le design incorpore l’aspect solide et robuste des véhicules tout-terrain et du

matériel de survie. Avec la forme multidimensionnelle de la structure à plusieurs composants, le cadran de grand diamètre et les boutons surdimensionnés, le chronographe offre durabilité, fonctionnalité et lisibilité, avec un design extérieur alliant praticité et fort impact esthétique.

La GWG-B1000 utilise une nouvelle structure de protection qui combine des composants

fabriqués dans différents matériaux : acier inoxydable pour la lunette, les protections

supérieure et inférieure de la lunette ainsi que la protection du bouton frontale, et résine

renforcée par des fibres de carbone pour les protections des boutons latéraux gauche et

droit. Pour les protections de la lunette, les sections des protections sont découpées dans des composants forgés.

La forme moulée complexe du protège-bouton frontal est obtenue avec une grande précision grâce au moulage par injection de métal (MIM). Un revêtement DLC est appliqué à la surface des matériaux afin d’accroître encore la résistance à l’abrasion.

Un boîtier en résine renforcée de fibres de carbone protège le module, tirant le meilleur parti du haut degré de résistance et de la durabilité exceptionnelle de ce matériau pour obtenir une taille garantissant un ajustement confortable.

Les principaux composants en résine de la lunette, du boîtier et du bracelet sont fabriqués à partir de résines biosourcées. Produit à partir de ressources organiques renouvelables, ce

matériau devrait contribuer à réduire l’impact sur l’environnement.

La montre est également dotée de fonctions dont les utilisateurs en mission sur terre ont besoin pour mener à bien leurs activités. C’est la première G-SHOCK équipée d’un triple sensor qui comprend deux indicateurs de boussole avec correction horizontale automatique, un altimètre, un baromètre et un thermomètre. L’aiguille des secondes indique le nord, tandis que l’aiguille dans le guichet situé à 3h indique la direction enregistrée (mémoire de relèvement) et la direction vers un point spécifié dans l’application (indicateur de lieu). Ces fonctions pratiques permettent de vérifier la direction d’une destination souhaitée.