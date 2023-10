Apple dévoile l’Apple Pencil de troisième génération avec USB-C et d’autres mises à niveau

Une option plus abordable qui contient encore de nombreuses mises à niveau.

Vous recherchez un stylet pour votre modèle haut de gamme d’iPad ? Eh bien, bonne nouvelle. Apple a dévoilé son Apple Pencil de troisième génération. La dernière version du stylet est l’option la plus abordable de la gamme du géant de la technologie, mais elle propose néanmoins de nombreuses mises à niveau. L’USB-C fait son chemin vers l’accessoire, et certaines des fonctionnalités les plus pratiques sont toujours là.

Le stylet iPad d’Apple bénéficie d’une mise à niveau de troisième génération avec une série de mises à niveau. Le plus gros ajout au stylet est un nouveau port USB-C. Plutôt qu’un capuchon amovible que vous pouvez facilement perdre, le bas du crayon glisse pour révéler le trou de chargement. Vous pouvez l’utiliser pour charger et coupler facilement l’Apple Pencil, qui est compatible avec tous les modèles d’iPad USB-C. Ne vous inquiétez pas, il se connecte toujours à votre iPad sans fil pendant que vous l’utilisez.

Vous retrouverez la même précision au pixel près, la même faible latence et la même sensibilité à l’inclinaison que les modèles Apple Pencil précédents. Sur les modèles d’iPad dotés du chipset M2, le Pencil prend en charge la fonction de survol pour une précision encore plus grande. Il fonctionne parfaitement avec toutes les dernières fonctionnalités introduites dans iPadOS 17. Cependant, il abandonne la prise en charge du robinet et la sensibilité à la pression pour atteindre le prix le plus bas. Mais le design reste le même : une finition mate avec un côté plat abritant des aimants pour un rangement transparent sur le côté de votre iPad.

Le est l’offre la plus récente et la moins chère de la gamme Apple. Bien qu’il n’offre pas autant de fonctionnalités que nous espérions, ce nouvel Apple Pencil de troisième génération est une excellente offre. Le dernier Apple Pencil (USB-C) d’Apple coûte 95 €, avec des tarifs éducatifs disponibles. Vous pourrez récupérer le Pencil à partir de début novembre, bien que sa disponibilité exacte reste à confirmer.