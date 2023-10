Marshall Motif II ANC : style rétro, son rétro

Beaucoup plus facile à installer dans vos oreilles qu’un ampli de guitare…

Marshall a quasiment accaparé le marché des écouteurs sans fil qui ne seraient pas déplacés aux oreilles de Jimi Hendrix ou de Robert Plant à leur apogée. Les Motif II ANC sont le dernier effort de la société, conservant le style caractéristique tout en augmentant la durée de vie de la batterie par rapport au modèle d’origine.



La société promet également une amélioration de la qualité des appels et des commandes tactiles encore plus complètes, afin que votre téléphone puisse rester plus longtemps dans votre poche. Ils intègrent également une suppression active du bruit et sont fabriqués à partir de matériaux résistants aux éclaboussures, ils devraient donc pouvoir s’adapter aux meilleurs d’entre eux. Du moins sur le papier. Le Motif II ANC a-t-il la substance nécessaire pour soutenir tout ce style ?

Chaque paire d’écouteurs et d’écouteurs examinés sur Stuff est utilisée pendant au moins une semaine d’écoute quotidienne. Nous utilisons une liste de lecture de pistes de test composées de plusieurs genres pour évaluer le son et utilisons nos années d’expérience pour comparer avec d’autres modèles. Les fabricants n’ont aucune visibilité sur les avis avant qu’ils n’apparaissent en ligne, et nous n’acceptons jamais de paiement pour présenter des produits.

Design et finition : faites vibrer ce corps

Tout comme la vaste gamme d’enceintes Bluetooth de Marshall, les Motif II ANC s’engagent vraiment dans cette voie. Le boîtier de chargement compact à rabat ? Il est enveloppé dans un plastique noir imitant le cuir qui imite parfaitement les amplificateurs de guitare de la société. Les écouteurs eux-mêmes ? Mis à part la forme qui ressemble aux AirPods, la palette de couleurs entièrement noire, la finition moletée et les embouts plaqués or sont bien distinctifs. La marque Marshall « M » sur chaque tête est une touche soignée.

Nous apprécions le fait que Marshall ait intensifié son utilisation de plastique recyclé, avec jusqu’à 70 % d’utilisation désormais pour le boîtier et les écouteurs. La texture caoutchouteuse de l’étui vous offre une bonne prise en main et nous aimons la facilité avec laquelle il se glisse dans la poche d’un jean. En appuyant sur le bouton situé à l’avant, une petite LED s’allume, vous permettant de voir d’un coup d’œil la quantité de jus restant ; maintenez-le enfoncé et les écouteurs passent en mode d’appairage.

Les écouteurs sont résistants à l’eau IPX5 et le boîtier est IPX4, ce qui n’est pas une protection de premier ordre. Les deux peuvent faire face aux averses de pluie et aux séances de gym en sueur.

Peu de concessions ont été faites pour les différentes oreilles, chaque écouteur ayant une forme uniforme. Les oreillettes inclinées se nichent au moins confortablement dans vos conduits auditifs, et vous obtenez la sélection habituelle d’embouts en silicone de différentes tailles incluses dans la boîte pour créer une étanchéité solide. Nous avons constaté qu’ils restaient en sécurité pour tout en dehors d’un sprint, et pouvaient donc certainement survivre à quelques coups de tête sans être envoyés voler.

Caractéristiques et autonomie : impossible d’arrêter le rock

Les commandes tactiles supra-auriculaires du Marshall Motif II ANC sont un peu trop sensibles à notre goût, mettant nos morceaux en pause avec le geste le plus léger. C’était irritant de vouloir juste ajuster un peu l’ajustement. Le signal sonore qui indique un toucher est également plutôt silencieux et facilement masqué par votre musique. L’application compagnon peut désactiver la fonction en un seul clic, ce qui permet d’arrêter les activations accidentelles, mais elle vous empêche également de sauter des pistes sans atteindre votre téléphone.

Marshall n’a ajouté aucune sorte de mise à l’échelle spatiale du son, que l’on retrouve désormais sur de nombreux concurrents de prix similaire. Nous ne pensons pas que ce soit une grande perte ; la scène sonore est déjà assez large pour une paire d’écouteurs intra-auriculaires. Le suivi de la tête semble toujours très fantaisiste, donc nous ne l’avons pas manqué.

Plus frustrant était le support codé de base SBC et AAC. Marshall a inclus Bluetooth LE et le codec LC3 de meilleure qualité à bord lorsque les appareils commencent à le prendre sérieusement en charge, mais nous aurions quand même aimé une forme d’aptX ou de LDAC pour nous aider entre-temps. Vous bénéficiez cependant d’un couplage multipoint pour deux appareils, ce qui est pratique.

La durée de vie de la batterie a été considérablement améliorée par rapport au Motif original. Ces écouteurs ne pouvaient gérer que quatre heures et demie d’écoute avec l’ANC activé, ou six sans ; ici, nous avons vu six heures avec l’ANC activé et neuf heures avec celui-ci éteint. C’est actuellement l’endroit idéal pour la plupart des véritables écouteurs sans fil, tout comme la fonction de charge rapide. Un séjour de 15 minutes à l’intérieur du boîtier de chargement est généralement suffisant pour une heure supplémentaire de lecture.

Le boîtier fournit jusqu’à quatre charges complètes avant de devoir être rechargé, ce qui signifie 30 heures au total avec la suppression du bruit, soit plus de quatre heures sans. C’est fantastique, car de nombreux rivaux ne peuvent gérer que deux ou trois ravitaillements avant de manquer de peps. Une charge complète prend une heure et demie via USB-C, ce qui est assez correct, ou il existe une recharge sans fil pour les recharges sans câble.

Interface : star du rock’n’scroll

L’application compagnon pour smartphone de Marshall essaie peut-être un peu trop de vous vendre les autres produits de l’entreprise (sérieusement, avaient-ils besoin d’une section dédiée dans la barre de navigation), mais elle fait par ailleurs un bon travail en mettant les paramètres importants à portée de main. Les bascules ANC et de transparence sont à l’avant-centre, ainsi que des pourcentages de batterie clairs pour le boîtier et chaque bourgeon.

Faites défiler vers le bas et vous trouverez un égaliseur à cinq bandes pour affiner le son. Il existe de nombreux préréglages parmi lesquels choisir, mais aucun moyen de créer plusieurs morceaux personnalisés pour différents genres ; c’est tout, avec une option permettant de basculer rapidement entre la valeur par défaut de Marshall et votre propre création.

Ailleurs, vous pouvez personnaliser les commandes tactiles, activer Spotify Tap pour reprendre rapidement une liste de lecture récente et désactiver la détection intra-auriculaire si vous le souhaitez. Cela a fonctionné parfaitement pour nous, nous n’avons donc jamais ressenti le besoin de l’éteindre. L’application peut également installer des mises à jour du micrologiciel au fur et à mesure que Marshall les diffuse.

Qualité sonore et suppression du bruit : pour ceux qui s’apprêtent à rocker

La technologie de suppression du bruit de Marshall fait de son mieux pour faire taire le monde extérieur, mais elle ne peut pas rivaliser avec les systèmes plus efficaces trouvés sur les écouteurs concurrents. Les grondements et les basses sont traités dans une mesure raisonnable, mais pas dans la mesure du Nothing Ear 2 ou du Soundcore Liberty 4, moins chers.

Les notes de fréquences medium et aigus s’infiltrent davantage, et le sifflement de fond est facile à remarquer lors de l’écoute de pistes ou de podcasts plus silencieux. Le Marshall Motif II ANC reste un meilleur choix que n’importe quelle paire d’écouteurs sans suppression du bruit, mais vous pouvez obtenir mieux pour votre argent.

Toute entreprise d’enceintes possédant son propre label devrait connaître une chose ou deux sur un bon son, et sur ce plan, le Motif II ANC est à la hauteur. Il s’agit d’une écoute engageante et bien jugée, avec des médium concis et une bonne quantité de détails dans les fréquences supérieures. La voix de Becky Hill sur Disconnect de Chase & Status est expansive et se situe bien en avant des charleys croustillants.

Nous avons été un peu surpris de constater qu’il n’y avait pas une abondance de punch bas de gamme affiché ; les basses ont juste ce qu’il faut de présence, sans empiéter sur le reste de la gamme de fréquences. Même avec l’égaliseur personnalisé activé, ceux-ci ne gronderont pas avec la même force que certains rivaux. Ils sont loin d’être une écoute analytique, mais ont plus de nuances que ce à quoi on pourrait s’attendre étant donné le style inspiré de l’amplificateur.

Verdict – Marshall Motif II ANC

Si vous voulez un look audacieux et un son tout aussi audacieux, le Motif II ANC est une valeur sûre. Ce sont des écouteurs sans fil assez confortables dotés d’un ensemble de fonctionnalités décentes, qui parviennent également à réduire le prix de quelques concurrents majeurs. La durée de vie de la batterie est comparable à celle de la concurrence et l’égaliseur personnalisé offre un contrôle étendu sur la signature sonore.

Cependant, la suppression active du bruit n’est acceptable que pour l’argent, et les gestes tactiles peuvent être un peu capricieux. Si vous n’êtes pas convaincu par le style signature de Marshall, des alternatives telles que le Jabra Elite 8 Active peuvent s’avérer tentantes. Mais pour ceux qui aiment que leur technologie corresponde à leurs goûts musicaux (et qui n’ont pas besoin du meilleur ANC absolu), le Motif II est très facile à aimer.

L’avis de Stuff

Note : 4/5

Ces écouteurs inspirés des amplis ont un son convenable et de nombreuses fonctionnalités intégrées. Cependant, la suppression du bruit n’est correcte que par rapport à ses rivaux proches.