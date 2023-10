Un whisky The Macallan avec Stella et Mary McCartney

La distillerie écossaise The Macallan dévoile une collaboration avec Stella et Mary McCartney autour du respect et de l’admiration de la nature.



Une première pour Stella et Mary, ce partenariat avec The Macallan marque l’union créative des sœurs McCartney. Ce premier projet commun est non seulement l’occasion pour elles de combiner leurs talents créatifs, mais aussi de se remémorer et de célébrer leurs souvenirs de l’Écosse.

À cette occasion, ils ont imaginé ensemble la dernière édition de The Harmony Collection, série annuelle limitée qui met en lumière la curiosité inhérente à la marque et son état d’esprit innovant et créatif. Elle comprend deux éléments clés : la troisième expression de la collection Harmony – The Macallan Harmony Collection Amber Meadow – et la collection d’accessoires uniques TOGETHER, inspirés par l’amour des sœurs McCartney pour l’Écosse.

La Whisky Mastery Team de The Macallan s’est inspirée des prairies naturelles écossaises pour créer un whisky distinctif en édition limitée, utilisant une combinaison d’anciens fûts de sherry et de bourbon.

Un single malt qui évoque les prairies chaudes et les champs d’orge mûr, avec une finale riche et parfumée en agrumes. La couleur 100% naturelle des soirs d’été, obtenue par un vieillissement dans des fûts en chêne d’exception précédemment assaisonnés au sherry ou ayant contenu du bourbon, reflète la richesse de ses saveurs. Au nez, les agrumes frais et le chèvrefeuille sont complétés par des notes de vanille, de noix de coco et d’orge mûr. À la dégustation, les notes de chêne, de citron et de melon sont prédominantes, accompagnées de saveurs de scone classique, d’amande et de thé vert, avant de laisser place à une longue finale complexe et sucrée.



The Macallan Harmony Collection Amber MeadowDisponible à partir d’octobre 2023 – prix de vente conseillé 225€