Le nouveau logiciel de Xiaomi remplacera Android sur les futurs appareils

Le nouvel HyperOS de la marque alimentera tous les appareils Xiaomi.

L’un des lecteurs les plus populaires pour les meilleurs smartphones Android est sur le point de bouleverser les choses de manière majeure. Xiaomi est apprécié pour ses prix inférieurs mais son matériel toujours impressionnant. Mais la façon d’utiliser les appareils de la marque va changer, puisque Xiaomi envisage d’abandonner Android au profit de son propre logiciel.

Plutôt que d’exécuter Android, les appareils Xiaomi vont commencer à fonctionner sous HyperOS. Le nouveau logiciel combinera différents éléments logiciels d’Android, MIUI et son logiciel portable Vela. HyperOS sera distinct des services de Google et utilisera une toute nouvelle architecture en dessous. C’est similaire au passage de Huawei (vous vous souvenez de ces gars ?) à HarmonyOS – mais avec moins de pression de la part des agences gouvernementales.



Bien que Huawei ait créé sa propre boutique d’applications pour remplacer le Play Store, il n’est pas clair si l’HyperOS de Xiaomi aura toujours accès aux services Google Play. Si la marque de smartphone parvient à un accord avec le Big G, vous pourrez peut-être toujours télécharger des applications depuis le Play Store, utiliser Google Maps et tout le reste.

Cependant, le nouveau logiciel ne fonctionnera pas uniquement sur les smartphones Xiaomi. La marque utilisera HyperOS sur l’ensemble de sa gamme de produits, y compris les montres intelligentes, les tablettes et même les véhicules électriques à l’avenir. Plus de 200 catégories de produits utiliseront une version d’HyperOS, nous ne pouvons donc que supposer que les appareils domestiques intelligents de Xiaomi deviennent encore plus intelligents. Le nouveau logiciel est en préparation depuis 2017.

Parlant d’HyperOS sur Weibo, le PDG Lei Jun a déclaré que le nouveau logiciel sera “un cadre système unifié et intégré qui prend en charge l’ensemble de l’écosystème d’appareils et d’applications”. Xiaomi lancera son nouveau logiciel sur la prochaine série de 14 smartphones, qui devrait arriver plus tard cette année.