Logitech intègre l’IA dans son casque Zone Wireless 2 pour de meilleurs appels professionnels

Le traitement de l’IA intégré aidera à réduire le bruit de fond.

Nous comprenons : la technologie professionnelle n’est jamais passionnante. Mais si vous restez assis toute la journée avec un casque pour répondre aux appels professionnels, n’est-il pas préférable d’avoir l’une des meilleures options du marché ? Entrez dans le nouveau casque Zone Wireless 2 de Logitech. Ce casque coloré haut de gamme intègre une IA intégrée pour une meilleure suppression du bruit. Il contient également de nombreuses autres fonctionnalités intelligentes.

La nouvelle intelligence artificielle de ce casque est en tête d’affiche. Logitech intègre l’IA à bord de ce casque, ce qui signifie que tout se passe sur l’appareil. De nombreux microphones astucieux capturent votre voix pour annuler les bruits de fond ou les conversations à proximité. C’est bien beau, mais la Zone Wireless 2 va encore plus loin. Grâce à Logi Tune, l’IA peut annuler les bruits provenant de l’autre bout de l’appel, même si cette personne ne porte pas de casque antibruit. Le logiciel peut détecter les conversations, les clics de clavier et d’autres bruits gênants.



Et en utilisant une technologie similaire, vous bénéficiez d’une excellente suppression active du bruit. Lorsque vous l’allumez, le casque élimine le bruit de votre environnement. Le mode Transparence vous permet de revenir rapidement à votre environnement lorsque vous en avez besoin. Lorsque vous configurez le casque, Logitech ajustera l’appareil à vos oreilles en fonction de vos préférences auditives.

Le Zone Wireless 2 contient également de nombreux autres avantages. Il existe un Bluetooth multipoint, vous pouvez donc facilement basculer entre le son de votre casque et celui de votre ordinateur et éviter de perdre un signal. La durée de vie de la batterie peut atteindre 40 heures, ce qui vous permet de passer presque toute la semaine de travail avant de la recharger. Il y a des commandes tactiles et glissantes sur les écouteurs, et le casque lit ou met même automatiquement en pause le son lorsque vous retirez votre casque.

Vous souhaitez améliorer votre journée WFH avec le dernier casque de Logitech ? Le Zone Wireless 2 est disponible directement auprès de la marque en graphite, blanc cassé ou rose pour 299 €.