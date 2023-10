La Longines Spirit Flyback se pare de titane

Dévoilée cette année, la LONGINES SPIRIT FLYBACK marque un nouveau chapitre dans la longue histoire des montres de pilote LONGINES. Aujourd’hui, la ligne s’étoffe d’une version en titane, alliant légèreté, design audacieux et précision de pointe toujours certifiée par le COSC (Contrôle officiel suisse des chronomètres).

La collection Longines Spirit Flyback symbolise l’esprit pionnier qui a depuis toujours animé la marque. Cette montre chronographe dotée d’une fonction de retour en vol (ou flyback) témoigne du rôle précurseur de Longines dans le développement de cette technologie. La marque au sablier ailé produit en effet le premier modèle équipé d’une fonction retour en vol en 1925, puis dépose le brevet qui sera enregistré le 16 juin 1936 : une première mondiale. Outil révolutionnaire pour conquérir le ciel, la complication flyback permet de chronométrer successivement différentes étapes de vol et faciliter ainsi la navigation.

Véritable montre-outil, la Longines Spirit Flyback se pare aujourd’hui de titane Grade 5, un alliage à la fois plus léger et plus résistant que l’acier. Esthétiquement, le chronographe se distingue par sa boîte de 42 mm aux finitions satinées-polies, jouant des contrastes entre nuances obscures et brillance subtile. Un design fort et racé, couplé à une technologie de pointe, confèrent à ce nouveau garde-temps un caractère d’exception.

La haute précision de la Longines Spirit Flyback est assurée par le calibre exclusif Longines L791.4, résistant au magnétisme et équipé d’un spiral en silicium. Doté d’une réserve de marche jusqu’à 68 heures, ce mouvement est certifié chronomètre par le COSC (Contrôle officiel suisse des chronomètres). Un fond transparent dévoile la minutie du calibre et de sa masse oscillante, gravée d’un globe, emblème de la collection Longines Spirit.

Cette nouvelle déclinaison arbore une lunette tournante bidirectionnelle rehaussée d’un insert en céramique noir, doté de marqueurs luminescents. Surmonté d’une glace saphir antireflets, le cadran anthracite est bordé d’une petite seconde à 9 heures, et d’un compteur 30 minutes à 3 heures. Les aiguilles et chiffres dorés, recouverts de Super-LumiNova, offrent une lisibilité optimale en toute circonstance, dans les airs comme sur terre.

Etanche jusqu’à 10 bars (100 mètres), la pièce se décline sur un bracelet interchangeable en titane ou sur bracelet NATO noir et gris, spécialement développé pour ce modèle.

Complication horlogère inventée par Longines et connue sous le nom de “retour en vol”, la fonction flyback permet à un chronographe de mesurer des intervalles de temps consécutifs de manière fluide et rapide. Contrairement à un chronographe traditionnel, où l’aiguille des secondes doit être arrêtée, remise à zéro et redémarrée, la fonction flyback permet à l’aiguille de revenir instantanément à zéro et de recommencer à mesurer le temps en une seule pression du bouton-poussoir. Cette fonction s’avère particulièrement utile dans des situations où la précision et la rapidité sont essentielles, comme dans le domaine de l’aviation.