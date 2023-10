Honor lance son Magic Vs2 en Chine

Un smartphone pliant aussi léger que puissant, qui renforce la place de leader de Honor sur ce segment.

La marque high-tech mondiale Honor a annoncé aujourd’hui le lancement de son nouveau smartphone pliant, le Honor Magic Vs2, en Chine. Doté de nombreuses innovations technologiques, ce Magic Vs2 établit un nouveau record : c’est le smartphone pliant le plus léger à ce jour, brisant les écarts de poids avec les téléphones classiques. Selon le rapport publié par Counterpoint Research, le Magic V2 domine le marché chinois des téléphones pliants au format livre sur troisième trimestre 2023 en termes de ventes unitaires.

Avec un poids de seulement 229g (contre 231g pour le Magic V2), le Magic Vs2 repousse les limites de l’innovation sur ce segment. Son châssis en alliage de magnésium issus de matières premières rares de qualité aérospatiale est 33% moins dense et couvre 72% de la surface sous l’écran. Il est encore plus léger que son prédécesseur, ce qui en fait le téléphone pliant format livre le plus léger à ce jour. La charnière en titane super-léger, fabriquée avec une technologie d’impression 3D de pointe, trouve le parfait équilibre entre poids et solidité. Dotée d’une structure sans engrenages et d’un design en goutte d’eau suspendue, elle promet une expérience d’ouverture et de fermeture fluide : l’appareil peut être maintenu en suspension à divers angles, sans effort.

Le Honor Magic Vs2 est doté d’un écran OLED extérieur de 6,43 pouces au format 20:9, prenant en charge une résolution de 2376×1060 et une luminosité maximale de 2 500 nits pour offrir une excellente clarté visuelle. Lorsqu’il est déplié, un écran OLED intérieur de 7,92 pouces offre une vue plus large avec une résolution de 2344×2156 et une luminosité maximale de 1 600 nits.

Poursuivant son engagement envers la technologie axée sur l’humain, le Honor Magic Vs2 intègre des fonctionnalités avancées pour maximiser le confort de l’utilisateur. Avec une modulation PWM à 3 840 Hz prise en charge sur les écrans extérieurs et intérieurs pour réduire la fatigue oculaire numérique, le Magic Vs2 est sans risque pour les yeux. Il embarque un système de triple appareil photo, comprenant un grand-angle de 50 MP, un téléobjectif de 20 MP et un ultra-grand-angle de 12 MP. Il permet aux utilisateurs de capturer des images de qualité supérieure grâce à des capacités de détection de la lumière exceptionnelles. Prenant en charge un zoom jusqu’à 40X, une technologie basée sur l’IA dédiée à la capture avec détection de mouvement et des algorithmes de prise de vue optimisés pour les portraits, les scènes de nuit, etc., le Vs2 est capable de réaliser de magnifiques photos en quelques secondes, à tout moment et en tout lieu dans la vie quotidienne.

Alimenté par la plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, le Magic Vs2 offre d’excellentes performances. Équipé des technologies GPU Turbo X et OS Turbo X Honor, il promet une expérience utilisateur plus rapide et plus fluide, basée sur des optimisations des ressources à l’échelle du système. Alimenté par le MagicOS 7.2, le Magic Vs2 maximise la productivité en proposant la fonction de survol et divers modes d’écran partagés, ouvrant ainsi de nouveaux horizons en termes de productivité.

Équipé d’une batterie massive de 5 000 mAh et de la technologie de charge rapide 66W Honor SuperCharge, le HONOR Magic Vs2 se positionne comme un leader en termes de capacité de batterie, garantissant aux utilisateurs de rester connectés sans avoir à recharger constamment.