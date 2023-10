AmazingThing annonce ses premières coques pour iPhone 15

Les coques Titan Pro et Titan Edge Cases pour iPhone 15 sont déjà disponibles sur amazingthing.com.

AmazingThing, un fabricant innovant de coques et accessoires pour téléphone, est fier d’annoncer le lancement de ses coques de téléphone magnétiques Titan Pro et Titan Edge conçues pour l’iPhone 15. Ces accessoires de pointe établissent une nouvelle norme en matière de coques pour iPhone, combinant une protection avancée avec un design élégant, redéfinissant la façon dont les utilisateurs protègent et mettent en valeur leurs précieux appareils.

Chaque aspect des coques de téléphone Titan Pro et Titan Edge a été conçu avec précision pour garantir un ajustement parfait, un accès facile aux boutons et aux ports et une compatibilité de chargement sans fil sans tracas, avec notamment une force magnétique très élevée, de 13Newtons. Ces étuis sont conçus pour s’intégrer facilement à la routine quotidienne de l’utilisateur, offrant ainsi une commodité sans compromettre la fonctionnalité.

La différence entre les deux gammes est le surplus de résistance aux chocs : le Titan Pro est conçu pour résister à une chute de 2m, tandis que le Titan Edge résiste à 3,5m de chute.

AmazingThing a également lancé une gamme d’accessoires magnétiques, compatibles avec les nouvelles coques de téléphone, notamment un ensemble portefeuille, un ensemble d’anneaux de préhension et un support.