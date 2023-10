Voici combien vous coûtera la PS5 Slim si vous souhaitez la faire tenir debout

Comme nous l’avons découvert hier, il y aura une nouvelle console PS5 Slim pendant cette période des fêtes/Noël.

Mais il s’avère qu’il y a une certaine augmentation des coûts. Si vous souhaitez placer l’une ou l’autre version de la PS5 Slim verticalement, vous devrez investir dans un support – oui, c’est vrai, il n’y a pas de base dans la boîte. Vous devrez donc en acheter un pour 30 euros. Et de plus, le module complémentaire est un support vertical PS5 standard, il est donc compatible avec tous les modèles PS5. Plutôt effronté de la part de Sony si vous nous le demandez.

Les modèles PS5 Slim sont livrés avec un support horizontal en plastique, ce qui nous amène à conclure qu’il y a une raison derrière cela. Il y a évidemment une économie du point de vue de Sony. Mais se pourrait-il que les gens ne tiennent tout simplement pas leur PS5 à la verticale ? Ou Sony s’attend-il à ce que les gens ne le fassent tout simplement pas avec la PS5 Slim parce qu’elle est plus petite ? C’est certainement une question intrigante.

Comme nous l’avons également découvert, la version slim de la PS5 Digital Edition coûtera en réalité 50 $ de plus que la version sortante aux États-Unis. Et avec le lecteur Blu-ray externe qui coûte 80 $ supplémentaires, cela n’a pas de sens de passer au numérique uniquement et d’ajouter le lecteur après

La version avec lecteur de disque reste la même, tandis que les prix ne devraient pas augmenter en Europe pour le moment, même si vous vous souvenez peut-être que Sony a déjà augmenté le prix de la PS5 de 50 euros en Europe l’année dernière, en attribuant cela à l’inflation. À l’époque, elle avait décidé de ne pas augmenter les prix aux États-Unis.