La nouvelle montre Vantage V3 de Polar contient de nombreux nouveaux capteurs pour suivre vos signes vitaux

Plus des cartes hors ligne, un design actualisé et un processeur plus puissant à l’intérieur.

Lorsqu’il s’agit de la montre intelligente de sport que vous portez à votre poignet, vous voulez les derniers capteurs et fonctionnalités. La nouvelle montre Vantage V3 de Polar est à la hauteur sur ce front, en intégrant de tout nouveaux capteurs pour suivre encore plus de vos signes vitaux. Vous trouverez également de nombreuses autres améliorations à l’intérieur.

En tête d’affiche, le nouveau Vantage V3 de Polar est une gamme de nouveaux capteurs de fitness que la marque appelle Polar Elixir. Dans cette gamme, vous trouverez un capteur de fréquence cardiaque optique, un capteur d’oxygène dans le sang, un capteur ECG et un capteur de température pour suivre de nombreux signes vitaux. Il s’agit d’une configuration assez familière, mais qui offre l’un des suivis les plus étendus du marché. Polar estime également que les nouveaux capteurs sont 25 % plus précis, car ils diffusent moins de lumière et sont moins affectés par les mouvements du bras. Nous devrons voir à quel point cela est vrai lorsque nous en aurons un à nos poignets.



Vous trouverez également des cartes hors ligne faisant leur chemin vers les dernières versions de Polar. Même sans connexion, vous pourrez toujours voir les itinéraires à votre poignet. Et en utilisant un service tiers, vous pouvez obtenir des instructions étape par étape. Le Vantage V3 bénéficie également d’un design rafraîchi. Son écran AMOLED de 1,39 pouces avec une résolution de 462 ppi est désormais logé dans une lunette en aluminium. Autour de cela, vous trouverez des boutons robustes sur lesquels vous pouvez appuyer avec des gants. De plus, la montre est désormais compatible avec les bracelets standard de 22 mm, vous n’avez donc pas besoin d’adaptateurs de taille.

À l’intérieur du Vantage V3, vous trouverez un nouveau processeur qui, selon Polar, est 129 % plus rapide que le V2 de la génération précédente. Il est rejoint par une batterie qui vous offrira 8 jours d’utilisation de la montre intelligente, ou 61 heures en mode GPS. Bien entendu, la montre intelligente possède de nombreuses autres fonctionnalités auxquelles vous vous attendez. Vous pouvez suivre plus de 150 types d’activités différents, surveiller le sommeil et afficher le VO2 Max, entre autres.

Envie d’attacher la dernière montre GPS de Polar à votre poignet ? La Vantage V3 est disponible en précommande directement auprès de la marque, avec une disponibilité complète à partir du 25 octobre. Il coûtera 599,90 €