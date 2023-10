Faites un voyage sur la face cachée de la lune avec la platine vinyle inspirée de Pink Floyd de Pro-Ject

Il s’agit d’une platine vinyle fabriquée à la main en édition limitée, équipée d’un arc-en-ciel rétroéclairé par LED.

Si vous êtes un amateur de vinyle et que vous aimez un peu Pink Floyd, votre portefeuille devrait s’inquiéter. C’est parce que la dernière platine vinyle de Pro-Ject n’est certainement pas une simple brique dans le mur. La nouvelle platine The Dark Side of the Moon de la marque célèbre le 50e anniversaire du huitième album studio de Floyd.

Conçu de manière experte par Pro-Ject, le plateau tournant The Dark Side of the Moon se démarquera à coup sûr où que vous le placiez. Le design en verre à trois coins reflète le prisme triangulaire de la couverture de l’album. Vous pouvez même remarquer que le levier marche/arrêt s’étend pour recréer les stries blanches du design. De plus, il y a un arc-en-ciel rétroéclairé par LED avec une fonction de gradation pour refléter l’aspect le plus emblématique de la pochette de l’album de Floyd.



Ce n’est pas seulement le design qui fait que cette platine vaut la peine d’être écoutée. Vous trouverez également du matériel de qualité. Il existe un bras de lecture à faible résonance en acrylique et en aluminium noir de 8,6 pouces avec anti-patinage. Vous trouverez une cartouche Pick it PRO Special Edition spécialement adaptée à cette platine vinyle en édition limitée. De plus, le plateau tournant de précision à entraînement par courroie permet deux vitesses, 33 et 45 tr/min, contrôlées par un interrupteur de contrôle de vitesse électronique. Vous recevrez même un adaptateur 7 pouces pour écouter certains albums, dont certains de Pink Floyd.

Envie d’écouter votre album préféré sur la platine vinyle inspirée de Pink Floyd de Pro-Ject ? La platine vinyle Dark Side of the Moon est disponible à l’achat à partir de 1799 €.