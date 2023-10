La fonctionnalité Toucher deux fois maintenant disponible dans la bêta publique de watchOS 10.1

La fonctionnalité Toucher deux fois est maintenant disponible dans la deuxième version de watchOS 10.1 pour les développeurs, et également dans la bêta publique.

La deuxième version de la bêta développeur de watchOS 10.1 est désormais disponible et inclut le nouveau geste Toucher deux fois pour l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2. La version bêta publique est également disponible.



Vous pouvez tout à fait prendre des captures d’écran et des vidéos afin de mieux expliquer la fonctionnalité, mais merci d’avance de préciser qu’il s’agit d’une pré-version et pas d’un test final puisque c’est encore une bêta. La disponibilité de watchOS 10.1 pour le grand public incluant le geste Toucher deux fois sera disponible plus tard ce mois-ci.



Des innovations telles que la Digital Crown et le Taptic Engine, ainsi que des gestes tels que toucher, glisser, lever le poignet et couvrir pour mettre en sourdine, rendent l’Apple Watch simple et intuitive à utiliser. Grâce au nouveau geste Toucher deux fois, les utilisateurs peuvent facilement contrôler l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 d’une seule main et sans toucher l’écran. En joignant deux fois l’index et le pouce, les utilisateurs peuvent effectuer rapidement et facilement la plupart des actions les plus courantes sur l’Apple Watch Series 9 ou l’Apple Watch Ultra 2.



Toucher deux fois permet aux utilisateurs de sélectionner l’action principale dans de nombreuses applications et de notifications watchOS, notamment :

Ouverture du Défilement intelligent à partir de n’importe quel cadran et défilement des widgets dans la pile.

Répondre et mettre fin aux appels téléphoniques.

Afficher un message à partir d’une notification, faire défiler des notifications plus longues avec un double appui supplémentaire, répondre par dictée et envoyer un message.

Mettre en pause, reprendre et terminer un minuteur.

Arrêter et reprendre un chronomètre.

Répéter une alarme.

Lecture et pause de musique, de podcasts et de livres audio.

Passage à la nouvelle vue Élévation dans l’application Boussole.

Prendre une photo sur iPhone avec Télécommande de l’appareil photo dans l’application Appareil photo.

Démarrage ou arrêt des rappels d’entraînement automatiques.

Effectuer l’action principale à partir des notifications, y compris celles provenant de tiers, par exemple répondre à un message entrant depuis une application de messagerie, répéter des rappels, etc.



Ce nouveau geste Toucher deux fois est activé par le Neural Engine plus rapide de l’Apple Watch Series 9 et de l’Apple Watch Ultra 2, qui traite les données de l’accéléromètre, du gyroscope et du capteur cardiaque optique avec un nouvel algorithme d’apprentissage automatique. L’algorithme détecte la signature unique des minuscules mouvements du poignet et des modifications du flux sanguin lorsque l’index et le pouce effectuent une double pression.