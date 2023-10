Google Pixel Buds Pro : une super mise à jour de fonctionnalités

Ces Google Pixel Buds Pro apportent des améliorations à Clear Calling, une bande passante supplémentaire pour les appels et une augmentation de la latence.

En ce qui concerne les meilleurs écouteurs, les écouteurs sans fil sont l’un des choix intelligents des utilisateurs de smartphones. Les AirPod d’Apple sont sans doute l’une des options les plus populaires, mais les Pixel Buds Pro de Google sont une excellente option pour les utilisateurs d’Android. Et juste après l’événement de lancement du Pixel 8, le Big G a annoncé de nouvelles mises à niveau majeures de ses écouteurs sans fil haut de gamme.

La fonctionnalité Clear Calling de Google a été améliorée pour améliorer la suppression du bruit de fond pendant les appels. Cela annulera les sons gênants et améliorera votre voix lors des appels. Mieux encore, les Pixel Buds Pro le font automatiquement, vous n’avez donc pas besoin d’activer aucune fonctionnalité. Les écouteurs sans fil prendront également désormais en charge Bluetooth Super Wide Band, qui utilise le double de la bande passante lors des appels vocaux. Cela aidera les voix à paraître plus claires et plus complètes lors des appels. Les deux fonctionnalités réunies offriront une expérience d’appel fantastique.

Le mode Transparence bénéficie également d’une grande amélioration, avec une fonctionnalité de pause automatique intégrée aux Pixel Buds Pro. Lorsque les écouteurs détectent que vous parlez, ils mettent en pause le mode transparence afin que vous puissiez entendre la personne à qui vous parlez. En plus de tout cela, Google a amélioré la latence de 50 %, de sorte que l’audio sera diffusé plus rapidement que jamais.

Impressionnant, ces changements correspondent aux améliorations que nous attendons d’une nouvelle génération de têtes. Mais ils se dirigent vers les Pixel Buds Pro existants via une mise à jour. Nous ne savons pas exactement quand ils seront déployés, mais cela devrait prendre trop de temps. Et si vous n’avez pas encore acheté une paire de Pixel Buds Pro à 229 €, ils sont désormais disponibles dans de nouvelles couleurs Bay Blue et Porcelain pour correspondre au nouveau Pixel 8.