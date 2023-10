Alpina Startimer Pilot Quartz Worldtimer, à l’heure du monde

La collection Startimer Pilot Quartz d’Alpina embarque une nouvelle complication : le Worldtimer.

Fonction très appréciée des voyageurs et pilotes, elle permet de connaître l’heure partout dans le monde d’un seul coup d’œil. Parfaitement adaptée à cette globe-trotteuse et particulièrement simple d’utilisation, elle est présentée dans un garde-temps de 41 mm, décliné en trois versions animées par un mouvement quartz.

Le cadran de la Startimer Pilot Quartz Worldtimer se divise en trois sections concentriques très étudiées. Au centre, sur un fond soleillé, les fonctions essentielles de la montre : les heures, les minutes et la date, en chiffres arabes et luminescents, à l’instar des deux aiguilles principales complétées de celle dédiée aux secondes, toujours terminée de son contrepoids en triangle rouge, logo d’Alpina. Toutes les aiguilles sont polies à la main. Les amateurs retrouveront une minuterie dite « sector dial », ou chemin de fer, typique des années 20-30, qui ont vu la naissance des montres de pilotes.

Autour se dessine une deuxième zone : les 24 heures qui divisent le globe. La moitié est sur fond blanc (ou rouge), pour les heures de jour. L’autre moitié, sur fond bleu (ou vert), pour les heures de nuit. Cette simple distinction chromatique permet de se dispenser d’un indicateur jour/nuit qui aurait inutilement chargé l’esthétique du cadran.

Enfin, cercle externe : les 24 principaux fuseaux horaires entiers du monde, associés à leur ville de référence. Avec, en rouge, le fuseau 0, celui de Greenwich, ou GMT, aux côtés duquel Alpina a malicieusement placé « Genève » en lieu et place de « Paris », pour souligner son ancrage helvétique. Ces 24 villes tournent sur leur disque grâce à une couronne dédiée à 4h, qui permet de synchroniser le fuseau de son choix avec l’aiguille centrale à pointe rouge.

Complication utile, le Worldtimer sert bel et bien au quotidien, pour qui voyage ou travaille dans un environnement international. Pour une montre portée tous les jours, son réglage et sa lecture doivent être rapides et intuitifs, sans risque d’erreur. Il permet de connaître instantanément, au fil des 24 fuseaux horaires de références divisant la Terre, l’heure qu’il y est, en complément de son heure et de sa date locales. C’est le cas avec cette nouveauté Alpina, grâce à son mouvement quartz de facture suisse AL-255.

En acier, le boîtier est paré pour les risques du quotidien – à l’image du verre saphir, traité anti-reflets. Trois versions voient simultanément le jour, sur cadran vert, bleu ou noir. La finition satinée de leur boîte est soigneusement adaptée à chacun de ses composants : circulaire pour la lunette et les cornes, verticale pour les maillons extérieurs du bracelet acier. Au centre de ce dernier, le troisième maillon est poli miroir, pour ajouter de l’éclat à la pièce et s’harmoniser avec le poli des deux couronnes. Quant au bracelet en cuir de veau noir, surpiqué, il est fermé par une boucle ardillon, à la différence de celui en acier, équipé d’ une boucle déployante.

Étanches à 100 m grâce à un fond plein gravé du motif Startimer, chaque montre offre 45 mois d’autonomie – de quoi passer presque deux mois sur chaque fuseau horaire…

Sur bracelet cuir 895 € sur bracelet acier 995 € www.alpinawatches.com