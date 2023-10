Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro font leurs débuts avec de nouveaux looks et plus d’intelligence photo IA

Le duo de smartphones Google Pixel 8 et Pixel 8 pro débarque avec Android 14 à bord.

Les Google Pixel 8 et Pixel 8 pro sont enfin officiels, ce qui signifie que la dernière pièce du puzzle des smartphones 2023 est en place. Le duo tant attendu apporte des designs raffinés, une nouvelle version d’Android et des mises à jour itératives de l’appareil photo qui devraient les aider à rivaliser avec le meilleur de Samsung, d’Apple et du reste du monde de la téléphonie.

Cependant, contrairement aux générations précédentes, le Pixel 8 Pro n’est pas un produit phare de valeur. Une augmentation de prix l’a propulsé pleinement sur le territoire premium aux côtés de l’Apple iPhone 15 Pro et du Samsung Galaxy S23 Ultra. Le Pixel 8 a également connu une hausse de prix.

Le Google Pixel 8 Pro arrive dans les couleurs Obsidian (noir), Porcelain (crème) et Bay (bleu), la vitre arrière utilisant désormais une finition mate résistante aux empreintes digitales. Des coins plus spectaculairement arrondis le distinguent instantanément de la génération précédente.

Il présente les améliorations visuelles les plus importantes des deux téléphones, ayant abandonné l’écran à bords incurvés du Pixel 7 Pro au profit d’un écran plat. L’écran mesure toujours 6,7 pouces, mais la résolution a légèrement baissé à 2992×1344. La technologie LTPO signifie que le taux de rafraîchissement variable de 120 Hz peut désormais descendre jusqu’à 1 Hz pour économiser la batterie. Google l’appelle un « écran Super Actua », en raison de l’étonnante luminosité maximale de 2 400 nits. Il fera également 1 600 nits lors de la lecture de contenu HDR.

A l’arrière, les trois objectifs sont désormais contenus dans un seul grand ovale. Une nouvelle découpe sur le côté contient un capteur de température – Google estime qu’il sera pratique pour mesurer rapidement les boissons, les casseroles et l’eau du bain.

Ces caméras reçoivent de nouveaux capteurs, le capteur principal de 50 MP promettant une sensibilité à la faible luminosité supérieure de 21 %. Le téléobjectif 48 MP reste le dieu du zoom optique 5x, mais promet désormais des prises de vue plus nettes la nuit. L’ultra-large connaît le changement le plus important, avec un nombre de pixels passant à 48 MP et une collecte de lumière améliorée de 105 %. Il peut désormais également gérer des prises de vue macro à une distance aussi proche que 2 cm. Enfin, la caméra selfie frontale bénéficie pour la première fois de la mise au point automatique.

Des mises à niveau plus importantes se trouvent du côté logiciel. Une fonction Best Take basée sur l’IA extrait les expressions faciales de plusieurs images pour créer des images composites dans lesquelles toutes les personnes photographiées regardent la caméra. Google a également ajouté pour la première fois un ensemble complet de commandes manuelles et la prise en charge des photos 50 MP sur toute la plage de zoom, mais uniquement pour le Pixel 8 Pro. Le Pixel 8 vanille manque. Il utilisera éventuellement également le cloud pour améliorer les vidéos en basse lumière dans une future mise à jour.

Les deux Pixel sont équipés des derniers processeurs Tensor G3 de Google, qui promettent plus de puissance que leurs prédécesseurs tout en étant plus économes en énergie – ce avec quoi la série Pixel 7 a eu du mal. Il est associé à 12 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage intégré, tandis que les clients américains peuvent également mettre la main sur un modèle de 1 To. Les performances brutes seront presque certainement inférieures à celles des concurrents qui utilisent le produit phare de Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2, mais les optimisations de l’IA de Tensor devraient contribuer au bon fonctionnement d’Android.

La série Pixel 8 est lancée avec Android 14, qui est également immédiatement disponible pour les anciens appareils Pixel. L’accent est mis sur la personnalisation cette année, avec de nouveaux modèles d’écran de verrouillage, un thème monochromatique qui rappelle les couleurs de l’interface utilisateur et la prise en charge des images Ultra HDR. Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont également en première ligne pour les fonds d’écran générés par l’IA.

La capacité de la batterie est désormais de 5 050 mAh, une légère augmentation par rapport à l’année dernière, et Google affirme que le téléphone peut gérer une charge de 30 W via USB-C. Naturellement, le Pixel 8 Pro prend toujours en charge la recharge sans fil et sans fil inversée.

Pixel 8

Le Google Pixel 8 reste le modèle le plus courant, abandonnant le troisième capteur de caméra arrière du Pro et effectuant quelques autres coupes matérielles. Il atterrit dans les couleurs obsidienne, rose et noisette.

La taille de l’écran a été réduite à 6,2 pouces (contre 6,32 pouces sur le Pixel 7), mais il conserve la même résolution de 2 400 × 1 080 et utilise toujours la technologie de panneau AMOLED. Le taux de rafraîchissement est passé de 90 Hz à 120 Hz, plus fluide, mais il ne peut basculer qu’entre 120 Hz et 60 Hz – il n’y a pas de mode entièrement variable ici. La technologie de luminosité Actua Display signifie ici un pic de 2 000 nits, ou 1 400 nits pour le contenu HDR.

La configuration à double caméra utilise un objectif grand angle de 50 MP et un ultra-large de 12 MP, qui obtient pour la première fois la mise au point macro. L’année dernière, il aurait fallu passer au modèle Pro pour obtenir de telles capacités de prise de vue en gros plan. La caméra selfie de 10,5 MP reste cependant à mise au point fixe.

Les options de stockage sont de 128 ou 256 Go, les deux versions bénéficiant de 8 Go de RAM. La batterie de 4 575 mAh représente une petite augmentation de capacité par rapport aux efforts de l’année dernière et prend en charge la charge USB-C de 30 W ainsi que les recharges sans fil.

Les deux téléphones sont disponibles en précommande dès maintenant et seront en vente à partir du 12 octobre.