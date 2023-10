Crosscall, le constructeur français de smartphones et tablettes ultra-résistants et durables, vient de dévoiler son nouveau flagship, le Stellar-X5, premier de sa nouvelle gamme.

Proposé à 899,90 €, cette gamme inédite se trouve entre ses gammes Core et Action allie design, technicité et durabilité. Garanti 5 ans, résistant et étanche, le Stellar-X5 est le smartphone le plus fin et le plus léger jamais conçu par Crosscall. Résistant aux chocs et aux chutes, il offre une résistance accrue, permettant à l’utilisateur d’envisager sereinement toutes les situations. En plus des exigences de la norme MIL STD-801H, le Stellar-X5, a subi de nombreux tests pour s’assurer sa résistance : des chutes répétées de 1,5 mètres de haut, correspondant à une chute des mains de l’utilisateur mais également des tests de flexions, exercés à une pression de 500 newtons.

Pour son écran, les ingénieurs de la marque française ont choisi le verre Gorilla Glass Victus 2, un des verres les plus résistants existants sur le marché, lui permettant d’être certifié IK05. Etanche à tous les liquides et à la poussière. Utilisable de façon prolongée sous l’eau, le Stellar-X5 est certifié IP68, il peut être ainsi immergé à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes. L’utilisateur ne craint ainsi pas de se servir de son smartphone sous la pluie ou de le faire tomber dans l’eau mais peut également prendre des photos et des vidéos sous l’eau avec son smartphone ! Il peut en effet être immergé de façon prolongée dans l’eau salée mais aussi l’eau chlorée, sans être endommagé.

Son écran de 6,49’’ au ratio 20:9 offre un grand confort de lecture au quotidien et une ergonomie optimale. Avec 11,9 mm d’épaisseur et 249 grammes sur la balance, il est le smartphone le plus fin conçu par la marque française. Grâce au matériau granuleux antidérapant utilisé sur sa face arrière, le Stellar-X5 offre une prise en main sûre et un design affirmé rappelant la démarche d’éco-conception avec lequel il a été conçu.

Côté photos et vidéos, il embarque un capteur principal Sony de 50 MP, choisi par

les équipes Crosscall pour ses pixels 1 x 1 micron, une taille importante qui permet de capter plus de lumière et ainsi d’avoir une qualité optimale et un rendu fidèle à la

réalité, même en basse luminosité. Avec son grand angle de 120° et ses algorithmes de stabilisation, l’utilisateur peut capturer toutes ses activités, même les plus intenses.

Avec des 8GO de RAM DDR5, et sa mémoire UFS 3.1 de 128 GO, le Stellar-X5 embarque un processeur Qualcomm QCM5430 gravé en 6 nm choisi par les équipes Crosscall pour sa longue durée de vie et son accompagnement prévu à minima jusqu’en 2028.