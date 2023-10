La Google Pixel Watch 2 met le paquet sur la remise en forme

Espérons que le nouveau processeur proposera une meilleure autonomie de la batterie pour la montre intelligente de 2e génération de Google.

Google est enfin prêt à tenter une seconde fois de détrôner laGalaxy Watch de Samsung en tant que meilleur choix de montre intelligente pour les propriétaires de téléphones Android. La Google Pixel Watch 2 embarque une nouvelle génération de processeurs qui promet une meilleure autonomie de la batterie et un ensemble plus rationalisé de fonctionnalités de fitness.

Révélée aux côtés du duo de smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro lors de l’événement matériel de Google en octobre, la Pixel Watch 2 à partir de 399 € semble physiquement identique au modèle d’origine. Cela signifie un cadran circulaire de 1,2 pouces intégré dans un corps de montre minimal, mais cette fois, il est fabriqué à partir d’aluminium 100 % recyclé au lieu d’acier inoxydable. Les options de couleurs incluent le noir mat, l’argent poli et l’or champagne. Le tout est résistant à l’eau 5 ATM et IP68, il peut donc être porté en nageant.

Il utilise le même connecteur de sangle sur mesure qu’auparavant, ce qui signifie que toute personne effectuant une mise à niveau peut apporter ses bandes supplémentaires avec elle. À 41 mm, il s’agit toujours d’une montre intelligente assez petite par rapport à quelque chose comme la Samsung Galaxy Watch 6 Classic, et Google n’a pas du tout allégé les cadres d’écran de grande taille. WearOS 4 fait de son mieux pour les masquer, avec une disposition de texte blanc sur fond noir.

Il s’agit du premier appareil de Google à exécuter la dernière version de son OS nomade, après avoir été battu par Samsung plus tôt cette année. Les ajouts les plus importants pour 2023 sont la détection automatique de l’entraînement, qui était étonnamment absente sur le modèle de première génération. La Pixel Watch 2 commencera désormais à enregistrer les exercices, notamment la course à pied et le vélo, ainsi qu’à faire des pauses et à reprendre lorsque vous faites des pauses, sans que vous ayez besoin d’appuyer manuellement sur l’écran. Un nouveau capteur de fréquence cardiaque multivoies bascule entre les modes monovoie et multivoies en fonction de l’intensité de votre entraînement et utilise des algorithmes basés sur l’IA pour fournir des mesures plus précises. Vous bénéficiez de six mois d’abonnement Fitbit Premium inclus à l’achat d’une Pixel Watch 2.

Il existe de nombreux nouveaux cadrans de montre parmi lesquels choisir, et de plus en plus d’applications Google disposent désormais de versions WearOS dédiées. Le contrôle de sécurité est une nouveauté pour 2023, vous permettant de définir des minuteries pour alerter les membres de votre famille de votre position, et le partage d’urgence peut mettre les informations médicales à portée de main.

À l’intérieur, la Pixel Watch 2 a vu son processeur mis à niveau vers un Snapdragon W5 Gen 1, qui devrait être à la fois plus puissant et plus efficace que la puce Exynos développée par Samsung et vue dans la montre de première génération. Il est associé à 2 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage. La capacité de la batterie a légèrement augmenté pour atteindre 306 mAh.

Google estime que la Pixel Watch 2 offre une autonomie de 24 heures avec l’affichage permanent activé. Si cela est vrai, ce sera une augmentation bienvenue par rapport au modèle d’origine, qui pourrait à peine atteindre 18 heures à moins que vous ne désactiviez son mode d’écran permanent.

La Google Pixel Watch 2 est disponible en précommande dès maintenant, dans les versions Wi-Fi et LTE et commencera à être expédiée sous peu aux clients. Les prix devraient commencer à partir de 399 €, ce qui est le même que celui du modèle de première génération.