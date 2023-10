Deux montres G-Shock dédiées à League of Legends

Une nouvelle collaboration épique qui associe G-Shock au jeu en ligne mondial à succès, League of Legends.

La populaire et charismatique championne de League of Legends, Jinx, se voit proposer une robuste GA-110 (199 €). Entrez dans l’action le populaire et charismatique champion de League of Legends, Jinx. Imprimées en couleurs vives, la lunette et le bracelet évoquent le franc-tireur sauvage et son arme fétiche, la fusée Super Megadeath. Ce motif ludique est repris par la petite aiguille en forme de fusée de Jinx sur le cadran encastré à la position 9 heures.

Ce modèle League of Legends arbore notamment le logo du jeu sur le fond du boîtier et la boucle du bracelet, ainsi qu’un emballage spécial conçu à l’intention des fans de League

À cela s’ajoute la montre analogique entièrement métallique GM-B2100 (1099 €), qui présente la technologie magique Hextech, si importante pour le monde de Runeterra dans League of Legends. La lunette et une partie du bracelet sont finis avec un placage ionique initial de couleur or, suivi d’un noir, qui est ensuite partiellement enlevé pour créer un aspect usé et vieilli. Des touches de bleu efficaces sur l’écran LCD et ailleurs apportent la fusion Hextech de la magie, de la science et de la technologie au monde de la G-SHOCK.

Les armoiries de Piltover sont gravées sur une pièce du bracelet, évoquant la ville où cette technologie magique est née. Ce modèle de collaboration est doté de l’énergie League of Legends, avec notamment le logo du jeu sur le fond du boîtier et la boucle du bracelet, ainsi qu’un emballage spécial conçu pour les fans de League.

https://gshock.casio.com/fr/products/collection/limited/lol-collaboration/