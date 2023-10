Nanoleaf illumine Noël avec ses guirlandes lumineuses connectées

Vous avez donc remplacé toutes les lampes et ampoules de la maison par de nouvelles lumières intelligentes à commande vocale et par application. Soit…

Mais lorsque les fêtes approchent, votre sapin de Noël est laissé de côté ? Ce n’est pas très festif de votre part. Compensez cela en offrant à votre arbre un ensemble de guirlandes lumineuses intelligentes de Nanoleaf, qui promettent plus de gaieté que le pôle Nord le 24 décembre.

Chaque ensemble de guirlandes lumineuses Nanoleaf Smart Holiday (120 € sur shop.nanoleaf.me) comprend 250 LED RVB adressables individuellement, avec plus de 16 millions de couleurs chacune. Un rapide accès à l’application Nanoleaf vous permet de faire preuve de créativité avec des dégradés personnalisés ou de choisir parmi une poignée de préréglages animés qui seront beaucoup plus attrayants que le clignotement et la décoloration de base que la plupart des lumières de Noël peuvent gérer.

« Candy Cane », « Winter Wonderland », « Sugar Plum Fairy »… Avec votre choix d’animations et de luminosité, il existe même le mode « Foyer crépitant » – qui semble beaucoup plus sûr que d’allumer un feu à proximité d’une épicéa ou d’un sapin très inflammable. Un visualiseur de musique intégré peut également clignoter au rythme de vos listes de lecture de vacances.



Ces guirlandes sont également résistantes à l’eau pour une utilisation en extérieur, de sorte que le plaisir festif ne doit pas seulement rester à l’intérieur de la maison.



Les guirlandes lumineuses Smart Holiday sont compatibles avec Matter, prennent en charge la commande vocale et fonctionnent bien avec les appareils Alexa, Google Home et Apple Home. Un mode programmation vous permet de les activer et de les désactiver automatiquement.

Naturellement, il fonctionne bien avec le kit existant de Nanoleaf, y compris le kit de mise en miroir d’écran Nanoleaf 4D pour votre téléviseur. Activez Sync+ et il fera correspondre les couleurs à l’action à l’écran en temps réel. La seule façon de vous immerger davantage dans vos films de vacances serait de troquer votre canapé contre un traîneau.