Leica Sofort 2 : intelligence numérique et charme instantané

L’appareil photo instantané de deuxième génération Sofort 2 de Leica devient hybride pour la première fois.

Le fabricant d’appareils photo de luxe Leica revient à la photographie instantanée après sept ans d’absence – et passe pour la toute première fois à l’hybride. Le Leica Sofort 2 vous permet de prendre autant de clichés numériques que vous le souhaitez, puis d’imprimer uniquement le meilleur du lot. Cela devrait empêcher vos coûts de films instantanés de devenir incontrôlables.

Tout comme le Sofort original, le Sofort 2 est compatible avec les packs de films instantanés au format Instax Mini de Fujifilm. L’appareil photo lui-même a beaucoup en commun avec l’appareil photo hybride Instax Mini Evo de Fuji, notamment un levier d’impression manuel qui fait un clin d’œil aux appareils photo analogiques classiques.

Le Sofort 2 met en évidence le logo emblématique du point rouge de Leica, le corps carré restant aussi délicieusement minimal que ce que nous attendons de la marque – sans oublier les extras utiles comme un filetage de trépied sur le bas ou le capuchon d’objectif portant le badge Leica. Les boutons physiques sont censés correspondre à ceux des autres appareils photo numériques de Leica, et les menus à l’écran de l’écran LCD arrière devraient également sembler familiers aux propriétaires de Leica existants.

Il prendra des selfies à l’aide d’un déclencheur séparé, dispose d’un mode macro pour des gros plans de 10 cm et est préchargé avec un ensemble d’objectifs numériques et d’effets de film pour laisser libre cours à votre créativité. Le Bluetooth intégré vous permet d’utiliser l’appareil photo comme une imprimante portable, transformant les clichés de votre smartphone en photos physiques ; il fera également la même chose pour tout appareil photo Leica que vous avez configuré pour synchroniser via l’application Leica Fotos.

Leica n’a pas dit grand-chose sur le capteur numérique utilisé ici, nous parions donc que l’accent est mis principalement sur les impressions analogiques – mais avoir une sauvegarde numérique de chaque cliché, aussi petite soit-elle, semble toujours être un ajout utile.

Le Leica Sofort 2, à 380 € sera disponible dans les magasins Leica du monde entier le 9 novembre, dans les couleurs noir, rouge et blanc. Vous pourrez également en acheter un dans la boutique en ligne Leica et chez les revendeurs agréés.