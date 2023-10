Besoin d’espace, de volume, de sérénité, et, surtout, de sobriété ? La Suzuki Swace Hybrid est là; Nous avons essayé sa dernière version, sensiblement améliorée pour 2023… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Suzuki ne fait pas que des motos, certaines avec beaucoup de caractère : on pense aux 750 GT deux-temps, à la RE5 à moteur rotatif, aux RG 500 avec leur quatre cylindres en carré, deux temps, à la sublime 1400 Intruder, monument de pureté, à la longue saga des GSX-R, qui vient encore de remporter le Bol d’Or ! Non, Suzuki ne fait pas que cela. Ils font aussi des autos, un rien petites et souvent sobres, ce qui ne les empêche pas d’avoir du caractère (ah, la Swift Sport, je pourrais carrément vivre avec). Mais voilà : pour élargir leur gamme, ils font aussi des partenariats, notamment avec l’autre géant Japonais, Toyota. Ce n’est pas nouveau : le Suzuki Across est un Toyota RAV4 rebadgé ; et chez Toyota, on abuse de cette stratégie, sachant que la Mazda 2 est en fait une Yaris, et que la Supra est une BMW Z4 avec un toit, et que la GR 86 est une Subaru BRZ… Pour info, Toyota possède 5 % des actions de Suzuki…

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Rien et beaucoup. En réalité, et dans une démarche onirique à la Marcel Duchamp, cette Suzuki Swace Hybrid n’est jamais qu’une Toyota Corolla rebadgée. Or, Toyota a remis à jour son modèle fétiche : calandre, maillage du bouclier, jante, signature visuelle, voilà qui permet de distinguer le nouveau modèle. A l’intérieur, on note quelques nouveautés, et un écran d’info-divertissement de 8 pouces (Toyota offre 10 pouces et la navigation de série, ce dont est privé la Suzuki, ce qui est assez étonnant à ce niveau de gamme et de prix).

Et sous le capot ?

Avant, la Swace reprennait la motorisation de base de la Corolla : 122 ch. Depuis, Toyota a fait évoluer son groupe motopropulseur : en haut de la gamme figure une version de 190 ch, à laquelle la Suzuki n’a pas droit. Celle-ci se positionne donc sur l’entrée de gamme : 140 ch pour la Corolla Touring Sports, comme pour la Swace. Cela repose sur un moteur 4 cylindres de 1798 cm3, aidé par un moteur électrique que Suzuki décrit comme « plus puissant et plus léger » : résultat, 140 ch, et une accélération plus vive puisque plus d’une seconde ont été gagnée sur le 0 à 100 par rapport à la précédente version 122 ch. Si vous avez besoin de plus, il faut donc aller chez Toyota et prendre le modèle 190 ch… Quoi qu’il en soit, cette Swace optimise pleinement sa technologie auto-rechargeable : si la batterie ne fait « que » 0,8 kWh, on réalise, au quotidien, que 75 % du trajet se fait moteur coupé, au bénéfice de la consommation et des émissions.

Et au volant, ça donne quoi ?

A part le cache du volant, rebadgé Suzuki, et un revêtement de sièges différents, l’intérieur est, vous l’avez deviné, identique à la Toyota Corolla Touring Sports. Et ça, ce n’est pas une mauvaise nouvelle en soi : mis à part l’absence de GPS (à ce prix, mais oui, même si la marque s’en défend en disant que tout le monde utilise Waze sur son CarPlay), on est sur un intérieur bien agencé, bien conçu et super confortable. Le confort, c’est d’ailleurs la valeur première de cette auto, dans laquelle les longs trajets se déroulent en toute sérénité, et presque en silence. On apprécie l’ergonomie, la qualité de construction, le confort, le silence à bord : boîte « auto » sur D, on se laisse mener en douceur et l’on comprend vite que c’est avec une conduite apaisée que l’on profitera le mieux de cette auto.

Dans le trafic, on passe du mode électrique au thermique dans une transition impeccablement douce, sans heurts, sans bruits, et cette auto agit comme une sorte de tapis volant. Mieux : à son volant, on se prend même facilement au jeu de l’éco-conduite, cherchant à optimiser les moments en roue libre pour moins consommer, à relancer en souplesse pour que le moteur thermique puisse assister le moteur électrique. Vu les problématiques actuelles de densité et de sécurité routière, la Swace Hybrid est une auto parfaitement en phase avec son temps. En même temps, on note la différence de comportement de l’auto : en mode « Eco », elle est assez molle, et les 140 ch se font vraiment sentir en mode « sport » ! Et en réalité, la sobriété annoncée est bien réelle : en usage quotidien boulot dodo, j’ai fait du 3,8 l/100 sur 10 jours d’essai. Sur route, aux allures légales (ou presque), on peut viser 4,4 l/100. Enfin, sur autoroute, auto chargée, c’est un peu moins de 6 l/100. Un regret : le côté « moulin à café » toujours présent, sur les grands axes ou dans les côtes. Et le volume intérieur est remarquable : de 600 à 1200 litres !

Son point fort ?

Confortable, moelleuse, même, sans être pataude, la Swace Hybrid est surtout très agréable au quotidien, en ville, dans les embouteillages. Le mode « EV » peut être verrouillé en ville : dans ce cas, la petite batterie autorisera environ 2 kilomètres en mode tout électrique. Mais dans tous les cas, sa sobriété en ville et sur route est remarquable !

Le verdict de Stuff

Certes, c’est une Toyota rebadgée, et alors ? La base est bonne, le look est agréable, l’agrément est sans faille et le tarif est compétitif. Et, bien entendu, elle est parfaitement équipée pour le confort comme pour la sécurité. Bref, voici le genre d’auto dont on n’attendait pas grand-chose et avec laquelle on a passé une excellente semaine au volant ! Et en plus : douceur, sobriété, deux belles valeurs.

Photos Agence ACE Team 06 08 42 10 26

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne + moteur électrique

Cylindrée : 1798 cm3

Puissance : 140 ch à 5200 tr/mn

Couple : 142 Nm à 3600 tr/mn

Boîte de vitesse : e-CVT

Poids : 1400 kilos

Vitesse maxi : 180 km/h

0 à 100 km/h : 9,4 secondes

Conso officielle / de l’essai : 4,5 l/100 / 5,3 l/100

Prix : gamme à partir de 29750 €