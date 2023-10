Google présente les Chromebook Plus, avec des performances doublées

Il y a plus de dix ans, Google a créé les Chromebooks pour offrir des ordinateurs faciles à utiliser, offrant des performances fiables et une sécurité inégalée.



Avec des performances doublées, Chromebook Plus intègre des applications Google natives et des capacités impressionnantes basées sur l’IA. Il propose également Google Photos Magic Eraser et Adobe Photoshop sur le web pour aider les consommateurs à stimuler leur productivité, inspirer leur créativité et rendre les tâches quotidiennes intuitives.



Google a passé beaucoup de temps à écouter les utilisateurs d’ordinateurs portables et a travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires Acer, ASUS et HP pour construire un standard de performance garanti sur lequel les utilisateurs peuvent compter pour mener à bien leurs projets. Aujourd’hui, Google annonce 5 nouveaux ordinateurs portables Chromebook Plus présentant au minimum les caractéristiques suivantes :

• CPU : Intel Core i3 12th Gen ou supérieur, ou AMD Ryzen 3 série 7000 ou supérieur.

• RAM : 8GB+

• Stockage : 128 GO+

• Caméra Web : 1080p+ avec réduction du bruit

• Écran : Écran Full HD IPS



En plus de l’excellente caméra 1080P intégrée à chaque Chromebook Plus, Google a fait appel à l’IA pour aider les utilisateurs à paraître sous leur meilleur jour en améliorant la clarté et l’éclairage, en supprimant les bruits de fond et en rendant les arrière-plans flous en quelques clics seulement. Grâce à cette puissance, les applications fonctionnent mieux que jamais. Les utilisateurs peuvent donner vie à une grande variété de projets grâce aux applications Google intégrées comme Google Photos Magic Eraser, ainsi qu’à des outils de création tels qu’Adobe Photoshop, Adobe Express et LumaFusion.