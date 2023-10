Une Huawei Watch Ultimate Design en or à 3000 €

Huawei Consumer BG France lance la Huawei Watch Ultimate Design, la toute première montre connectée de Huawei qui allie de manière harmonieuse une authentique finition en or 18 carats à une technologie de pointe. Dévoilée le 14 septembre à la conférence “Wearable Strategy and New Product Launch” à Barcelone, cette montre à la fois luxueuse et très fonctionnelle a été conçue pour les pionniers et les visionnaires d’aujourd’hui.

Cette Huawei Watch Ultimate Design s’inscrit dans la stratégie de marque “Fashion Forward” récemment annoncée par Huawei, dans laquelle les wearables de Huawei s’orientent vers le design. Cela ouvre une nouvelle voie pour les derniers wearables de Huawei, où le design et l’artisanat haut de gamme sont intégrés à une technologie innovante.

Huawei a décidé de passer à la vitesse supérieure et de lancer sa toute première smartwatch en édition or. La Huawei Watch Ultimate Design est faite d’un alliage d’or 18 carats, composé d’un ratio unique d’éléments métalliques qui parvient à conserver une teneur en or de 75 %. La lunette de la montre se compose de six sections spéciales qui sont incrustées à la main grâce à la technologie d’incrustation de l’or, exécutée par un savoir-faire artisanal avancé dans un moule en céramique chaude.

Cette montre ajoute également une échelle de lunette plaquée or grâce à la technologie de revêtement PVD (Physical Vapor Deposition, dépôt physique en phase vapeur). Ensuite, un processus de gravure au laser est appliqué, où des caractères ornés sont gravés sur l’extérieur de la smartwatch grâce à un processus de laser à trois ronds de 5 microns pour produire une texture givrée impeccable. Après l’ajout d’or par une technologie de placage ionique sous vide, un motif d’impression en creux est appliqué pour créer un effet de poudre d’or.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN – 2999,99 €