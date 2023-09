Parallèlement à des séances d’entraînement supplémentaires et à l’ajout de fonctionnalités Google sur le tracker de fitness.

En ce qui concerne les trackers de fitness, Fitbit est l’un des noms les plus populaires qui soit. La marque a conquis les poignets de nombreux passionnés de fitness, en comptant leurs pas et autres activités. Et Fitbit a un nouveau modèle à révéler au monde, le Charge 6, faisant suite au populaire Charge 5. De grands changements sont en réserve pour le nouvel appareil, offrant une expérience complète de suivi de la condition physique.

Le nouveau Fitbit Charge 6 contient un écran OLED de 1,04 pouces intégré dans le bracelet en silicone. Il est plus élégant que les modèles précédents et comprend des côtés brillants. L’un des ajouts les plus importants au nouveau tracker de fitness est sans doute le retour du bouton latéral sensible à la force de Fitbit. Le Charge 4 avait un bouton similaire, mais le Charge 5 l’a abandonné, au grand dam des utilisateurs. Avec le bouton, vous pourrez naviguer dans les menus et revenir plus facilement à l’écran d’accueil.

Avec le nouveau tracker, vous pouvez accéder à des applications et services Google supplémentaires. YouTube Music et Google Maps ont fait leur chemin vers le Charge 6, offrant ainsi des fonctionnalités supplémentaires au tracker de poignet. De plus, Google Wallet remplace le Fitbit Pay de la marque, qui n’était… pas idéal. L’application compagnon de Fitbit a récemment reçu une mise à jour avec un lifting et quelques modifications sous le capot pour rendre les choses plus fluides.

Vous trouverez une prise en charge de 40 activités sur le Charge 6, soit le double de celui de la génération précédente Charge 5. Fitbit a apporté quelques modifications au capteur de fréquence cardiaque à l’intérieur, le qualifiant de plus précis à ce jour. La marque estime qu’il est 60 % plus précis qu’auparavant lors du suivi des exercices. Vous pouvez également utiliser le tracker de fitness avec des appareils d’exercice, tels que le Peloton, le Tonal, etc.

Envie d’attacher le dernier tracker de Fitbit à votre poignet ? Le Charge 6 est disponible en précommande dès maintenant directement auprès de la marque. Cela vous coûtera 160 € sur Fitbit ou sur le Google Store. L’appareil sera disponible plus tard à compter de mi octobre.