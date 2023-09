Bowers & Wilkins PX8 Royal Burgundy, élégance et sens du détail

Les écouteurs antibruit haut de gamme de Bowers & Wilkins marient style suave et son supérieur. Mais le nouveau PX8 Royal Burgundy va encore plus loin. Il affine son look avec des détails dorés et du cuir couleur bon vin, puis apporte une toute nouvelle acoustique conçue pour tirer le meilleur parti de ses haut-parleurs à cône en carbone sur mesure.

Nous pensions déjà que le B&W PX8 était un casque au son fantastique, mais les ingénieurs du son de Bowers ont tiré les leçons du PX7 S2e récemment révélé et ont amélioré le traitement du signal numérique (DSP) pour extraire encore plus de détails de chaque piste. Il réduit également la distorsion sur toute la gamme de fréquences, ce qui, selon la société, donne « une résolution, un réalisme et une dynamique » meilleurs que n’importe quelle paire d’écouteurs ayant jamais porté le logo N&B.

Les propriétaires existants de PX8 ne doivent pas non plus manquer cette occasion. Le nouveau réglage sera diffusé sur leurs écouteurs dans une mise à jour du micrologiciel, disponible via l’application Bowers & Wilkins Music.

Les nouveaux arrivants n’auront qu’à décider quelle couleur choisir. Royal Burgundy est la troisième teinte à rejoindre la gamme, qui comprenait déjà des options en cuir noir et beige, ainsi que les éditions plus limitées McLaren et 007. Tous sont dotés de bras en aluminium moulé d’une seule pièce, de coussinets d’oreille et d’arceaux en mousse à mémoire de forme, et sont enveloppés de cuir Nappa souple.

Pour rappel, le PX8 est en tête de la gamme de casques Bowers avec des haut-parleurs à cône en carbone de 40 mm sur mesure, qui offrent une lecture 24 bits à partir de services de streaming compatibles utilisant l’application B&W. Ils promettent également un « son de qualité de référence » et une superbe technologie de suppression du bruit.

L’autonomie de la batterie reste à 30 heures avec l’ANC activé, ce qui est plus que suffisant pour le vol long-courrier le plus long, et une charge rapide de 15 minutes est capable de fournir sept heures supplémentaires d’écoute. Ils effectueront également une écoute filaire via USB-C ou via un câble de 3,5 mm.

Tout comme les autres écouteurs Bowers, ils sont dotés de boutons en métal usiné intégrés aux oreillettes, notamment un bouton d’assistant vocal.

Le PX8 Royal Burgundy est en vente dès maintenant, directement sur le site Bowers & Wilkins et chez tous les revendeurs B&W habituels. Cela vous coûtera 699 €.