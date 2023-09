Lexus LM, un véritable jet privé sur quatre roues

Les cadres et les voyageurs d’affaires obsédés par la technologie vont sûrement adorer la Lexus LM.

Si vous êtes un voyageur régulier aisé, il est facile de s’habituer aux transports haut de gamme, en particulier si votre entreprise est prête à payer la note pour les vols en classe affaires et l’hébergement cinq étoiles. Lexus exploite l’entre-deux avec sa nouvelle Lexus LM, qui s’apparente à un jet privé pour les routes et autoroutes A. Il a été conçu pour rendre les trajets en navette de courte durée et les voyages d’affaires plus longs beaucoup plus agréables.

À partir de 123700 €, la Lexus LM est le nec plus ultra en matière de luxe. Elle contient tous les équipements Lexus habituels, mais tout a été conçu pour que ses occupants se sentent totalement choyés. Celui qui fait le chauffeur ne se sentira pas non plus en reste puisque la position de conduite est presque aussi somptueuse que celle que l’on retrouve à l’arrière.

Ce qui est vraiment intéressant, c’est naturellement à l’arrière du modèle Takumi à quatre places. Il est doté de sièges en cuir aux finitions magnifiques, qui peuvent être ajustés selon vos besoins et rabattus à plat si vous souhaitez profiter de quelques zzz. Devant vous se trouve un écran de 48 pouces qui peut être utilisé pour regarder des films, mais il offre également une fonctionnalité d’écran partagé pour que vous puissiez participer à des réunions multi-employés tout en faisant une présentation.

Entre les sièges se trouve une paire de contrôleurs de type smartphone qui vous permettent de régler chaque caractéristique et fonction comme vous le souhaitez si vous ne pouvez pas prendre la peine d’appuyer sur les nombreux boutons différents disséminés à l’intérieur. Il y a des stores électriques, un superbe système audio multi-haut-parleurs et une fonctionnalité de massage complète dans ces sièges pour une expérience de relaxation complète en déplacement.



La Lexus LM est également un régal à conduire, avec un habitacle avant tout aussi joliment aménagé que tout autre élément de la gamme actuelle. En fait, c’est comme être au volant d’une berline Lexus, même si la vue limitée de l’arrière grâce à ce grand écran et à ce diviseur électrique signifie que vous devez la plupart du temps compter sur un rétroviseur numérique et des rétroviseurs extérieurs de grande taille. .

Sur la route, le moteur hybride de 2,5 litres doit également être entretenu avec soin pour que les choses se passent bien pour les passagers. La boîte de vitesses CVT peut avoir tendance à produire des montées en régime indésirables, ce qui n’est pas idéal si vous essayez de ne pas réveiller les clients payants. Poussez la Lexus LM avec précaution cependant et elle est aussi douce que de la soie et flotte très bien sur une suspension soigneusement peaufinée qui a été méticuleusement réglée pour offrir une conduite aussi douce que possible. Il y a du roulis dans les virages, mais si l’on considère le poids de toute la technologie à l’intérieur, ce n’est pas surprenant.

Au fond, Lexus pourrait pousser encore un peu plus loin le concept des avions d’affaires sur roues en proposant des oreillers, des couvertures, des masques pour les yeux monogrammés et, peut-être, certains de ces pyjamas chics que les gens obtiennent sur les vols premium.